Загадочные летательные аппараты появился над военной базой США в 2023 году. Чиновники не верят, что дроны запускали любители.

В декабре 2023 года несколько дронов неоднократно пролетали над базой ВВС Лэнгли на побережье американского штата Вирджиния. Пентагон до сих пор не знает, кто их запускал, сообщает 13 октября издание Wall Street Journal. Дроны замечали там каждую ночь в течение 14 дней подряд.

Авиабаза Лэнгли, Вирджиния Генерал ВВС Марк Келли сообщил, что один дрон имел длину около трех футов и летел на высоте около километра над землей со скоростью 60 миль в час. Всего генерал, по его словам, видел десяток, а то и больше дронов.

Использовались разные типы: один или два дрона с неподвижным крылом и квадрокоптеры меньшего размера.



Таинственные дроны летали над прибрежной зоной несколько ночей подряд в течение не менее 45 минут и не более часа после захода солнца. Дроны пролетали на юг от Чесапикского залива в сторону Норфолка, штат Вирджиния.

Они всегда следовали одному и тому же маршруту — летели к полуострову, на котором расположена база Лэнгли. Эта база стратегически имеет большое значение для США — здесь расположены многие объекты национальной безопасности США, в том числе крупнейший военно-морской порт.



Спустя почти год до сих пор неясно, кто управлял дронами. Некоторые эксперты полагают, что за запуском дронов могут стоять частные лица. Другие аналитики считают, что Россия или Китай отправили туда летательные аппараты, чтобы проверить реакцию американских войск. Национальные законы США запрещают сбивать дроны вблизи военных баз, если такие аппараты не представляют опасности.

Однако, согласно судебным документам, власти США считают маловероятным, что за этими запусками стояли частные лица, поскольку операция была технически сложной. Аналитики также обнаружили, что квадрокоптеры меньшего размера не использовали обычный диапазон частот для коммерчески доступных дронов — еще один признак того, что операторы дронов не были любителями.

Несмотря на огромные усилия, силы США не смогли захватить дроны или отследить место запуска. Даже настройка радиолокационной системы не помогла. Аппараты исчезали каждую ночь так же загадочно, как и появлялись.

Истребители-невидимки F-22 Raptor размещены на базе ВВС Лэнгли. Фото: ВВС США У берега был обнаружен корабль, с которого, предположительно, запускались дроны. Однако после обыска судна не было обнаружено никаких доказательств, таких как компьютеры или другое оборудование, подтверждающих эти предположения.

В начале января студента из Китая обвинили в пилотировании дронов. В конечном итоге улик оказалось недостаточно, чтобы возложить на него ответственность за управление летательными аппаратами.

Это не первый случай, когда загадочные дроны появляются над военными базами США. Еще в октябре 2023 года такие аппараты были замечены над правительственным полигоном ядерного оружия США. В предыдущие годы неоднократно были замечены дроны неизвестного происхождения. В октябре несколько дронов снова были замечены над базой ВВС к северу от Лос-Анджелеса.