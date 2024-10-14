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kosmos_news
Армия России уничтожила еще одну украинскую самоходную артиллерийскую установку Archer
Армия РФ уничтожила еще одну установку Archer (Арчер — лучник), переданную на Украину из Швеции. Она была поражена неустановленным орудием возле отсека вооружения.

Всего Украина получила из Швеции 8 колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer, из которых 2 единицы на данный момент уничтожены в зоне СВО.
Archer на вооружении 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ

В последнем случае это произошло в результате попадания снаряда неуказанного типа (БПЛА Ланцет или FPV-дрон) в артиллерийский модуль, расположенный в конце машины. Соответствующие видео и фото были опубликованы на платформе X 13 октября.

Вероятно, экипаж в бронекабине уцелел. В отсеке для боеприпасов, скорее всего, не было снарядов. Не исключено, что если бы они там находились, шансов на выживание экипажа было бы гораздо меньше.

Как и другие машины Archer, эта установка была оснащена мультиспектральным камуфляжным комплексом Saab Barracuda. Эта защитная конструкция повышает шансы на выживание на поле боя, насыщенном беспилотными летательными аппаратами.


Установками Archer была укомплектована 45-я отдельная артиллерийская бригада, которая ранее использовала, в том числе, буксируемые гаубицы М777. Archer может использовать различные типы снарядов; машина может передвигаться на разном топливе.


#россия #сво #военная техника #archer #самоходная артиллерийская установка
Источник: X.com
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