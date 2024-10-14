По мнению главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND), РФ сможет атаковать территорию одной из стран НАТО не позднее конца текущего десятилетия.

Российские войска смогут атаковать территорию одной из стран НАТО не позднее конца этого десятилетия, заявил в понедельник, 14 октября, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. Об этом он сказал во время заседания парламентского комитета в Берлине.

Подобная информация уже поступала как из Минобороны, так и из экспертных кругов. Во время публичных слушаний в Бундестаге высшие представители немецкой разведки сосредоточили внимание на гибридной и секретной деятельности России.

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"Мы наблюдаем агрессивное поведение российских спецслужб", - заявил глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг, которого цитирует крупнейшее немецкое информационное агентство DPA.

Это еще один сигнал о том, что Россия не только сможет восстановить свой военный потенциал через несколько лет после окончания СВО. Не исключено, что мишенью Москвы могут стать и страны НАТО. Действия РФ, утверждает разведка ФРГ, могут принять форму усиленного гибридного военного конфликта.

Глава немецкой военной контрразведки (MAD) Мартина Розенберг сообщила о тревожных попытках шпионажа со стороны иностранных служб против Бундесвера - будь то для получения информации о поставках немецкого оружия союзникам, обучении или проектах вооружения.

Комитет Бундестага, который должен контролировать работу трех служб, обычно собирается за закрытыми дверями. Содержание встреч, как правило, секретно. Руководители служб публично отвечают на вопросы парламентариев только один раз в год, сообщает агентство DPA.