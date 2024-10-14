В последние годы Китай все чаще проводит военные учения в окрестностях Тайваня; Тайвань называет их «провокацией».

Министерство обороны Китая объявило в понедельник, 14 октября, что развернет самолеты и корабли для окружения Тайваня в рамках военных учений «Объединенный меч-2024B», которые призваны стать «строгим предупреждением» тайваньским «сепаратистским силам». Власти Тайбэя назвали учения провокацией и заявили, что военные готовы отреагировать.

Фото: China Military Online

Учения под кодовым названием Lianhe Lijian-2024B («Объединенный меч-2024B») «сосредоточены на вопросах боевой готовности морско-воздушного патрулирования, блокады ключевых портов и районов», заявил капитан Ли Си, представитель армии Китая.

В рамках военных учений отрабатываются «нападение на морские и наземные цели» и «совместное завоевание комплексного преимущества». Власти КНР также заявили, что учения стали «строгим предупреждением против сепаратистских действий сил независимости Тайваня».

Учения начались через четыре дня после выступления президента Тайваня Лай Цзин-те по случаю национального праздника, в котором он подчеркнул решимость защитить суверенитет страны и сохранить статус-кво, включая сопротивление попыткам «аннексии» со стороны Китая.

Пекин утверждает, что Тайвань является «вечной» частью Китайской Народной Республики, хотя КНР никогда им не управляла. Лидер Си Цзиньпин утверждает, что «объединение Родины», не исключая военной интервенции, и описывает её как условие «великого возрождения китайской нации», которое он продвигает.

Министерство обороны Тайваня осудило «иррациональное и провокационное поведение» Пекина и заявило, что оно «развернуло соответствующие силы для реагирования, чтобы защитить свободу и демократию и защитить суверенитет» Тайваня.

«Перед лицом угроз со стороны противника все офицеры и солдаты страны находятся в полной боевой готовности», - говорится в заявлении властей Тайваня.

Предыдущие военные учения под кодовым названием Joint Sword 2024A состоялись в мае, через несколько дней после инаугурационной речи президента Тайваня Лая, которого Пекин называет «сепаратистом». Как и маневры, начавшиеся в понедельник, учения охватили обширные территории вокруг главного острова Тайвань, а также периферийные острова, расположенные вблизи Китая, что, по мнению тайваньских военных, демонстрирует стремление «преобразовать Тайваньский пролив во внутреннее море».