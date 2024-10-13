Компания Илона Маска SpaceX в пятый раз запустила самую тяжелую в истории ракету Starship. В ходе испытаний компания впервые вернула на стартовую площадку многоразовый ускоритель.

В рамках пятого испытания ракета SpaceX Starship взлетела в воскресенье, 13 октября, в 07:25 по местному времени (15:25 мск) с базы в Бока-Чика, США. Нижняя ступень впервые в истории была захвачена на этапе приземления механизмом под названием Mechazilla.

Фото: SpaceX

Разгонный блок (Ship 30) продолжил полет и около 07:32 (16:32 мск) приводнился в Индийском океане. Ему пришлось пережить повторный вход в атмосферу. В этом помог абляционный материал на основе кремния, который находится под пластинами теплозащитного экрана. Эта защита важна не только для безопасности груза, но и для астронавтов, которые будут находиться на борту Starship во время лунных миссий Artemis («Артемида»).



Starship — двухступенчатая ракета-носитель. Первая ступень — это сверхтяжелая ракета-носитель, а вторая ступень — космический корабль. Вся система призвана не только выводить на орбиту крупнейшие грузы и существенно снизить затраты на такую транспортировку, но и сыграть ключевую роль в колонизации Луны, а затем и Марса.

Достаточно большой парк Starship может даже обеспечить постоянное транспортное сообщение с Луной. Компания миллиардера Илона Маска надеется, что благодаря проекту в будущем люди станут межпланетным видом, населяющим, в том числе, и другие планеты, главным образом Марс.

НАСА также надеется на технологии SpaceX. Американское космическое агентство хочет отправить своих астронавтов на Луну с помощью ракеты Starship в рамках миссии Artemis 3, запланированной (самое раннее) на вторую половину 2026 года.

На данный момент проведено четыре испытания ракеты. Во время первого, в апреле 2023 года, космический корабль взорвался в воздухе. Взрыв произошел примерно через 4 минуты после запуска, когда он не смог оторваться от несущей его сверхтяжелой ракеты. Еще одна неудачная попытка произошла в ноябре 2023 года. Верхняя ступень ракеты оторвалась от первой ступени, но после отделения она взорвалась.

В своем третьем полете (март 2024 г.) Starship впервые выполнил маневр возвращения в атмосферу из космоса. Затем его уничтожили, но за время полета инженеры собрали массу данных, которые сложно переоценить. В свою очередь, во время четвертого испытательного полета 6 июня - как и планировалось - через несколько минут после взлета ракета-носитель отделилась, а затем упала в Мексиканский залив. Корабль Starship перенес вход в атмосферу и впоследствии был спущен на воду.