В маневрах будут задействованы около 60 самолетов из 13 стран, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52.

Учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») начнутся 14 октября и продлятся до конца месяца. В них примут участие 60 самолетов, в том числе, несущие ядерные боеголовки США.

Голландский F-35. Фото: Министерство обороны Нидерландов



Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Учения проводятся периодически. Как стало известно из заявления НАТО, в очередных учениях, помимо авиации, примут участие около двух тысяч солдат с восьми европейских военных баз.

В учениях примут участие союзники из тринадцати стран, а все планирование этого мероприятия заняло год. Это будет «дебют» истребителей F-35A, находящихся в составе Королевских ВВС Нидерландов в качестве истребителей, способных нести ядерное оружие. В прошлом году учения «Стойкий полдень» проводились в воздушном пространстве Италии, Хорватии и Средиземного моря.

Невозможно отделить учения «Стойкий полдень» от стратегии Североатлантического альянса и программы НАТО «Ядерный обмен», история которой берет свое начало в 1950-е годы, когда США впервые решили сделать тактическое ядерное оружие доступным для вооруженных сил союзников по НАТО (в настоящее время бомбы В-61 находятся в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции). Стоит подчеркнуть, что самолеты, участвующие в маневрах, не несут вышеупомянутое вооружение.

Несмотря на этот факт, а также на то, что учения носят циклический, оборонительный характер и не нарушают положений договора с Россией, Кремль уже много лет ставит под сомнение законность «Стойкого полдня». МИД России резко критикует концепцию этих маневров.