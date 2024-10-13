Французская премия отмечает инновационные проекты, реализованные военными. В состоявшейся на этой неделе церемонии одну из премий получил плащ, призванный защитить от «угроз инфракрасного обнаружения».

Каждые два года, начиная с 1992 года, во Франции Фонд «Маршала Леклера де Отеклока» инициирует и финансирует премию Audacity, чтобы отметить инновационные проекты, реализованные военными или гражданскими лицами Министерства обороны. Премия предполагает поощрение инноваций, которые позволяют использовать различные решения в военных операциях.

Фото: PGM Precision

Премия Audacity Prize 2024 года, организованная на этой неделе, с восемью номинациями была особенно интересной: в ней участвовали не менее двадцати четырех проектов.

В пресс-релизе, опубликованном Агентством оборонных инноваций (AID), отмечается проект PIKS. Он победил в номинации «Оборонная инновация». Проект «разработан сотрудниками экспертного центра DGA». Это, как поясняет AID, «адаптируемый тепловой камуфляж, включающий множество датчиков, который позволяет противостоять максимальному количеству угроз».

Инновация описывается как своего рода «плащ-невидимка». Очевидно, что в его основе лежит камуфляжная ткань, разработанная компанией Kastinger, которая помогает защититься от «угроз инфракрасного обнаружения».

Партнер Kastinger, оружейная компания PGM Précision, рассказала более подробную информацию. PIKS представляет собой «инфракрасное пончо для комплекта выживания» на основе технологии противотепловой сигнатуры HT4, которая является «результатом нескольких лет разработок, экспериментов и испытаний в различных подразделениях французской армии».

Эта ткань обладает «исключительными» свойствами: она эффективна «до температуры 1000°C, что позволяет маскировать чрезвычайно горячие источники тепла». То есть, ткань может использоваться и для камуфляжа военной техники. Ткань «поглощает отражения инфракрасного излучения NIR, SWIR, MWIR, LWIR и FIR», поясняет компания PGM Précision.

Камуфляж «сохраняет тепло в холодных условиях и остается прохладным, когда жарко», что делает его «отличной тепловой защитой для персонала, работающего в экстремальных условиях окружающей среды».