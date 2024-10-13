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Financial Times: Российские танкеры «теневого флота» ходили под флагом Островов Кука
Британский бухгалтер Джон Ормерод помог России купить как минимум 24 старых танкера для ее «теневого флота», средства предоставила базирующаяся в Дубае компания «Лукойл», а управление судами взяли на себя компании из ОАЭ, сообщает 10 октября Financial Times.

Так называемый теневой флот позволяет России экспортировать около 4 миллионов баррелей нефти в обход западных санкций, что приносит ей многомиллиардные доходы в год, пишет британская газета Financial Times 10 октября. С 2022 года в РФ потратили на такие корабли более $10 млрд.


Более того, разлив нефти из устаревших танкеров и последующая катастрофа более чем вероятны, говорят собеседники FT. В формировании флота из старых и изношенных танкеров Москве помог 74-летний Джон Ормерод, который с декабря 2022 по август 2023 года потратил на покупку этих кораблей более $700 млн. Каждое судно было куплено отдельной компанией, зарегистрированной на Маршалловых островах, а сделки финансировались дубайской компанией Eiger Shipping DMCC, принадлежащей «Лукойлу».

Британский судоходный брокер Braemar, один из крупнейших игроков в этом секторе, содействовал как минимум девяти таким покупкам. Управление танкерами было поручено другим компаниям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах и принадлежавшим судоходному магнату Мухаммаду Тахиру Лахани, пакистанцу, но имеющему британское гражданство.

Компании, базирующиеся в Дубае, не обязаны соблюдать западные санкции, если они не получают финансирование от стран G7, поясняет FT.

Определение реального покупателя танкеров затруднялось тем, что подставная компания, покупавшая судно, полностью принадлежала другой фирме, которая в свою очередь принадлежала третьей компании и так далее, а в самом конце цепочки находился Ормерод. Приобретенные танкеры ходили под флагом Островов Кука.

Все эти сложные схемы были призваны скрыть тот факт, что сделки осуществляются для «Лукойла», танкеры принадлежат России, а закупки финансируются российскими банками, пояснил Крейг Кеннеди, эксперт по российской нефти и танкерам из Гарвардского университета.

По консервативной оценке, если предположить, что цена нефти составляла $60 за баррель, купленные Ормеродом танкеры перевезли 120 млн баррелей нефти, что принесло России около $7,2 млрд. 

Западные компании рассматривают возможность утилизации танкеров после 15 лет эксплуатации из-за степени износа и стоимости возможного ремонта. Средний возраст судов теневого флота России составляет 18 лет, и они вряд ли будут застрахованы от разлива нефти, считает Бенджамин Хильгеншток, эксперт по нефтяным санкциям.



«Танкеры, перевозящие российскую нефть, проходят через европейские воды, включая Балтийское и Средиземное моря, много раз в день. Уже произошло несколько инцидентов, и крупная катастрофа — лишь вопрос времени», — добавил Хильгеншток.

В декабре 2022 года вступили в силу ограничения ЕС, заключающиеся в запрете на импорт нефти морским путем, а также установлении глобального потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

Ожидалось, что такие соглашения отрежут Россию от большей части мирового танкерного флота, поскольку такие страховщики, как Lloyd's в Лондоне, из-за санкций не могут страховать суда, перевозящие российскую нефть — независимо от пункта назначения — если она не будет продана по программе ценового ограничения.

Россия перенаправила свой экспорт в такие страны, как Индия, Китай и Турция, которые стали более крупными покупателями сырой нефти, поскольку Европа сократила закупки.

Финская телекомпания Yle недавно представила отчет, показывающий, что из примерно 600 судов, перевозящих российскую нефть, почти половина представлена так называемым теневым флотом. Кремль экспортирует сырье в основном через Балтийское море, а несколько судов, следующих транзитом через Финский залив, внесены в международный черный список и классифицируются как «подлежащие ремонту» или «подлежащие утилизации».

#россия #санкции #нефть #теневой флот
Источник: ft.com
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