Между тем, забастовки в компании приводят к задержке поставок новых самолётов клиентам.

Американский производитель самолетов Boeing сокращает 10 процентов своих рабочих мест по всему миру. Как сообщает 13 октября Reuters, это решение коснётся 17 000 сотрудников.







В записке для сотрудников генеральный директор Келли Ортберг заявил:





«Мы скорректировали численность нашей рабочей силы, чтобы она отражала финансовые реалии».

Новый генеральный директор Келли Ортберг посещает завод компании в Эверетте. Фото: REUTERS

В секторе коммерческих самолетов клиентам Boeing теперь приходится еще дольше ждать заказанный ими лайнер 777-9. Причиной этого являются забастовки 33 000 рабочих в США.

Рабочие завода Boeing бастуют в Рентоне. Фото: REUTERS

Компания не планирует первые поставки 777-9 до 2026 года. Грузовые самолеты 777-8 будут поставлены клиентам до 2028 года. Годом ранее производство предыдущей модели 767 должно было быть прекращено.

Boeing также объявил предварительные ключевые данные за третий квартал. Доходы, вероятно, составят $17,8 млрд, что почти на миллиард меньше, чем ожидали эксперты ранее.

Убыток на акцию оценивается чуть менее $10. Кроме того, Boeing, вероятно, потратит $1,3 млрд в ходе эксплуатации своего парка самолетов. В ходе торгов на бирже цена акций Boeing первоначально упала на 1,5 процента, но затем прибавила около 3 процентов уже после закрытия торгов.



7 октября стало известно, что две итальянские компании поставили Boeing не соответствующие требованиям компоненты, используемые при производстве 787 Dreamliners. По данным прокуратуры Бриндизи, детали самолета имеют «значительно более низкие статические свойства и меньшую устойчивость к нагрузкам, что влияет на безопасность движения». В результате расследования было изъято около 6000 деталей самолетов.

Как показали отчеты и расследования, некоторые не соответствующие требованиям детали конструкции могут повлиять на безопасность самолета в долгосрочной перспективе. Поэтому американская компания была вынуждена начать внеочередную кампанию по техническому обслуживанию 787 Dreamliners.