Летающие грузовики-доставщики Air Mobility призваны разгрузить движение на дорогах.

Испанский стартап Grasshopper Air Mobility хочет сократить движение грузовиков на дорогах городов с помощью дронов. Грузовой дрон e350 может летать и складывать крылья, чтобы передвигаться и по дороге.

Грузовые дроны от Grasshopper Air Mobility. Фото: Grasshopper Air Mobility

Сверхмощные дроны рассчитаны на нагрузку до 350 кг. Возможна загрузка стандартного поддона высотой до 1 метра. Площадь поддона составляет 1,87 кубических метра. Сам дрон имеет длину 4 метра и высоту 3 метра, длина крыльев в разложенном виде составляет 8,4 метра.

Фото: Grasshopper Air Mobility

Компания планирует автоматизировать всю транспортную цепочку. Дроны могут быть загружены роботами. Они также перемещаются автономно. Разряженные аккумуляторы можно автоматически заменить на полные во время перемещения. Цель состоит в том, чтобы избежать пауз в зарядке, замедляющих работу.

Фото: Grasshopper Air Mobility

Поскольку дроны могут передвигаться по дороге и летать, их необходимо интегрировать в существующую транспортную инфраструктуру. Первый и последний участок маршрута следует преодолеть по дороге, а оставшуюся часть — по воздуху. Приземляясь, они складывают крылья и становятся более компактными.

Компания не раскрывает, насколько быстро может перемещаться по дороге дрон. Но он должен быть в состоянии проехать расстояние в 10 км. В воздухе дрон имеет дальность действия 200 км (электрический) или 600 км (гибридный с водородом).

Он оснащен 18 электрическими бесшумными турбинами. Это означает, что дрон должен развивать скорость полета 220 км/ч. По данным Grasshopper Air Mobility, с помощью дрона возможна доставка груза всего за один день (в Испании). Стоимость должна составлять €2,50 за кг.

Первый прототип Grasshopper e350 планируется подготовить в 2026 году. Компания хочет получить сертификацию на эксплуатацию в 2028 году.