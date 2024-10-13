Испанский стартап Grasshopper Air Mobility хочет сократить движение грузовиков на дорогах городов с помощью дронов. Грузовой дрон e350 может летать и складывать крылья, чтобы передвигаться и по дороге.
Сверхмощные дроны рассчитаны на нагрузку до 350 кг. Возможна загрузка стандартного поддона высотой до 1 метра. Площадь поддона составляет 1,87 кубических метра. Сам дрон имеет длину 4 метра и высоту 3 метра, длина крыльев в разложенном виде составляет 8,4 метра.
Компания планирует автоматизировать всю транспортную цепочку. Дроны могут быть загружены роботами. Они также перемещаются автономно. Разряженные аккумуляторы можно автоматически заменить на полные во время перемещения. Цель состоит в том, чтобы избежать пауз в зарядке, замедляющих работу.
Поскольку дроны могут передвигаться по дороге и летать, их необходимо интегрировать в существующую транспортную инфраструктуру. Первый и последний участок маршрута следует преодолеть по дороге, а оставшуюся часть — по воздуху. Приземляясь, они складывают крылья и становятся более компактными.
Компания не раскрывает, насколько быстро может перемещаться по дороге дрон. Но он должен быть в состоянии проехать расстояние в 10 км. В воздухе дрон имеет дальность действия 200 км (электрический) или 600 км (гибридный с водородом).
Он оснащен 18 электрическими бесшумными турбинами. Это означает, что дрон должен развивать скорость полета 220 км/ч. По данным Grasshopper Air Mobility, с помощью дрона возможна доставка груза всего за один день (в Испании). Стоимость должна составлять €2,50 за кг.
Первый прототип Grasshopper e350 планируется подготовить в 2026 году. Компания хочет получить сертификацию на эксплуатацию в 2028 году.