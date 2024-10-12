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kosmos_news
Первая коммерческая космическая станция Haven-1 изнутри выглядит как роскошный отель
Американская космическая компания Vast планирует запустить в космос коммерческую космическую станцию. Станция под названием Haven-1 теперь впервые представлена ​​изнутри.

Пока космическая компания Vast продемонстрировала лишь ключевые данные и первоначальные концепции внешнего вида Haven-1. Это космическая станция, которая будет доступна как частным лицам, так и ученым. По сути, каждый человек сможет полететь на космическую станцию на 30 дней.
Haven-1 задумана как первая коммерческая космическая станция, предлагающая определенный комфорт. Изображение: Vast
Vast впервые показала интерьер Haven-1. По словам Vast, дизайн должен быть «теплым и уютным», чтобы астронавты чувствовали себя комфортно на протяжении всего пребывания и могли быстрее привыкнуть к новой среде. Кроме того, все поверхности имеют мягкую подкладку, что обеспечивает дополнительную безопасность в невесомости.

Центральным элементом Haven-1 станет большое панорамное окно. По словам Vast, посетители станции могут смотреть на Землю из космоса, а также делать фотографии. Чтобы затем они могли разместить фото на каналы социальных сетей, Haven-1 предлагает непрерывный Wi-Fi через спутниковую систему Starlink.

Всего в Haven-1 одновременно могут разместиться четыре человека. Сегменты станции отделены друг от друга и немного больше, чем на МКС. Также имеется помещение для хранения продуктов и общая комната с выдвижным столом. Если его сложить, остается место для физической активности.

Конечно, это всего лишь проект. Пока неизвестно, сможет ли Vast действительно реализовать свой план. В настоящее время компания планирует запустить Haven-1 в 2025 году, а затем отправить туда первый экипаж.

Однако в компании уже указывают, что это произойдет не раньше августа 2025 года. Перед этим должен быть проведен испытательный запуск важного оборудования и программного обеспечения, чтобы проверить, сможет ли оно выдержать условия в космосе.

Если проект Haven-1 окажется успешным, у Vast уже есть дальнейшие планы. В 2028 году может быть запущена космическая станция Starship, которая обеспечит искусственную гравитацию. В 2030-х годах Vast хочет запустить еще более крупную станцию, вмещающую до восьми человек, которая затем сможет имитировать гравитацию Земли, Луны, Марса и многих других планет.
Частные лица уже могут забронировать полет на станцию. Однако компания раскрывает цены, которые Vast взимает за полет и пребывание на станции Haven-1, только тем, кто действительно заинтересован в полете.

#космос #космическая станция #haven-1
Источник: vastspace.com
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