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kosmos_news
Casio начнет продавать роботов-питомцев Moflin с 7 ноября
Moflin — это пушистый робот с ИИ, созданный для улучшения психического здоровья и развития эмоций.

Производитель часов Casio выпускает на рынок робота-питомца. С помощью искусственного интеллекта Moflin должен реагировать на людей посредством особых звуков и движений.
Фото: Casio
Пушистый робот чем-то напоминает хомяка или Трибблов из «Звездного пути».


Первоначально он был разработан японским стартапом Vanguard Industries, но сейчас его производит и продает Casio.
Фото: Casio
Moflin — это умная мягкая игрушка. Пока человек держит его в руках, он шевелится и создается впечатление, что это живой организм. Сообщается, что это улучшает психическое здоровье.
Фото: Casio
Робот также должен распознавать голоса людей и реагировать на них. Он должен издавать уникальные звуки и движения, адаптированные к конкретному человеку. Цель проекта — установить связь между людьми и роботами.

В этой разработке используется ИИ. По словам Casio, робот может иметь уникальную личность и выражать эмоции и чувства. Если с ним регулярно взаимодействовать, робот будет вести себя спокойно. Если этим пренебрегать, у этого искусственного питомца развивается стресс и ему становится грустно. Текущий статус его состояния можно отслеживать в соответствующем приложении.

Moflin заряжается не кабелем, а в собственной небольшой "кроватке-зарядной станции".
Фото: Casio
Такое решение должно создавать впечатление, что питомец спит. По заявлению Casio, одного заряда аккумулятора должно хватить на 5 часов. Для зарядки ему придется находиться в "постели" 3,5 часа.

Moflin доступен в серебристо-сером и золотисто-коричневом цветах. Однако на данный момент его можно заказать только в японском магазине Casio, доставка за границу не предусмотрена. Робот-питомец стоит 59 400 иен (почти $400), а первая поставка покупателям запланирована на 7 ноября.

#технологии #робототехника #роботы #casio
Источник: casio.com
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