Двум астронавтам удалось запечатлеть красные и зеленые полярные сияния во время сильной геомагнитной бури.

Северное сияние — впечатляющее зрелище, которое можно иногда наблюдать с Земли. Также можно наблюдать такие явления и в космосе. В четверг, 10 октября, два астронавта Дон Петтит и Мэтью Доминик запечатлели северное сияние из космоса.

Северное сияние, сфотографированное с МКС. Фото: НАСА

Мэтью Доминик мог наблюдать за полярным сиянием из иллюминатора своей каюты в космической капсуле Dragon Endeavour. Он поделился 11 октября фотографией на платформе X.





«Мы сделали несколько тысяч изображений, чтобы подобрать правильные настройки, освещение и кадрирование», — пишет Доминик.

Особенно сильная геомагнитная буря обрушилась на Землю в четверг вечером, 10 октября. Она была вызвана корональным выбросом массы Солнца. Плазма была выброшена с Солнца в космос в сторону Земли. Выброс проявился в виде красных и зеленых полярных сияний.

В большинстве случаев зеленые свечения видны на Земле, когда солнечные ветры ударяются о земную атмосферу. Электрически заряженные частицы солнечной бури ионизируют атомы кислорода и азота в верхних слоях атмосферы Земли. Если это происходит на высоте около 100 км, атомы кислорода дают зеленое свечение. На больших высотах (около 200 км) они излучают красный свет.