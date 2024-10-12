Сообщается, что метеориты принесли на Землю строительные блоки жизни. Новое исследование помогает в поиске обитаемых планет.

Сейчас распространена теория о том, что метеориты принесли на Землю строительные блоки жизни. Теперь исследователи подтвердили это новым исследованием. Об этом 11 октября сообщает портал www.cam.ac.uk.





Ученые исследовали цинк из различных метеоритов, чтобы сделать выводы о летучих элементах. Это соединения, которые испаряются при низких температурах. Они содержат важные для жизни химические вещества, такие как азот, углекислый газ, аммиак, водород, метан, сера и вода.

Они были доставлены на Землю с помощью так называемых планетезималей. Это мелкие валуны, которые сформировались в ранней Солнечной системе и из которых позже возникли планеты, включая Землю. Помимо цинка, они также содержали летучие элементы. Такие объекты представлены на фото ниже.



Однако исследователи обнаружили, что планетезимали в ранней Солнечной системе плавились из-за сильной радиации. При этом они потеряли летучие элементы. Лишь позже, при формировании Солнечной системы, они подверглись более низкому уровню радиации.

Ученые исследовали цинк из большого количества метеоритов. Эти метеориты происходят из разных планетезималей. Оказалось, что хотя расплавленные планетезимали составляют 70 процентов общей массы Земли, они имеют лишь 10 процентов цинка.

Остальные 90 процентов должны состоять из планетезималей, которые не были расплавлены. Это означает, что летучие элементы еще не испарились и не достигли Земли.

Новое исследование также показывает, что планете, вращающейся вокруг своей звезды в обитаемой зоне, недостаточно теоретически иметь жидкую воду. Там также должно быть достаточно материалов для формирования жизни.



«Если мы сможем понять, как эти материалы сформировались на Земле, то у знаем о том, как жизнь зародилась здесь и как она могла бы развиваться в других местах», — объясняют ученые.

При поиске обитаемых планет нужно следить за этими летучими элементами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.