Во время испытательного полета ракета-носитель высотой 71 метр будет захватываться краном. Старт миссии должен произойти 13 октября.

SpaceX готова к очередной миссии. Все испытания для следующего запуска Starship завершены. В компании просто ждут одобрения регулятора FAA. Если одобрение будет получено вовремя, гигантская ракета может отправиться в следующий испытательный полет уже на выходных (предположительно, 13 октября).

SpaceX планирует впечатляющий маневр. Фото: SpaceX SpaceX хочет попытаться приземлить сверхтяжелую ракету-носитель высотой 71 метр неповрежденной.

Почти через 7 минут после взлета ракета-носитель должна прибыть на поверхность Земли и быть захвачена специальной конструкцией. Верхняя ступень ракеты должна полететь дальше на орбиту и через час совершить управляемое приводнение в Индийском океане.

Окно запуска откроется в воскресенье, 13 октября. Прямая трансляция на сайте компании начнется примерно за 30 минут до начала.

В отличие от ускорителей Falcon 9, у ускорителей Starship нет собственных опор для приземления. Поэтому специально сконструированный гигантский кран должен как бы поймать (захватить) ракету-носитель, когда она приземлится.

При этом кран должен вернуть первую ступень ракеты на стартовую платформу. Тот же кран также используется для сборки ракетной системы Starship высотой 120 метров.

Захватив первую ступень ракеты, можно будет не только повторно использовать ракету-носитель, но и значительно сократить время между двумя полетами. Это решение призвано сэкономить средства и значительно увеличить частоту запусков ракет.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что между двумя запусками ракет должно пройти менее 1 часа. Прежде чем этого можно будет достичь, космическая компания должна сначала разработать программу запусков и посадок Starship.