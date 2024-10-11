Система мощностью 15 МВт с диаметром ротора 270 метров является крупнейшей в мире. Однако выходная мощность вызывает вопросы.

Новая ветряная турбина на ветряной электростанции в Тунъюй, Китай, побила два мировых рекорда. Система мощностью 15 МВт имеет самую высокую индивидуальную мощность и самый большой диаметр ротора среди наземных ветряных турбин.

Ветряк мощностью 15 МВт строят в Китае. Фото: SANY Renewable Energy

Система SI-27015 была разработана и построена компанией Sany Renewable Energy. Диаметр ротора составляет 270 метров. Отдельные лопасти несущего винта имеют длину 131 метр.

Ветряная турбина должна генерировать достаточно энергии для снабжения 160 000 домохозяйств в год, пишет 9 октября Sany в сообщении на LinkedIn. Однако компания могла допустить ошибку в расчетах. Подобные морские ветряные турбины обеспечивают электроэнергией около 20 000 домохозяйств.

Однако на суше мощность ветра ниже. Возможно, в описании проекта была ошибка — добавлено слишком много нулей в количестве домохозяйств. 16 000 домохозяйств кажется более реалистичной цифрой. Подобные ошибки в расчетах нередки в китайских системах — подробностей о них обычно нет.

Срок службы новой системы должен составить от 25 до 30 лет. Обычно ветряные турбины служат от 20 до 25 лет, в зависимости от условий размещения и технологий строительства.

Прототип ветряка находится на экспериментальной ветряной электростанции. Теперь он будет введен в тестовую эксплуатацию сроком на год. Надежность компонентов и всей системы должна быть проверена в реальных условиях.

Ветряные турбины большего размера в настоящее время встречаются только на воде. Крупнейший морской объект также находится в Китае. Ветряная турбина мощностью 18 МВт с диаметром ротора 260 метров на данный момент является крупнейшей в мире.