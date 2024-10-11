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kosmos_news
Космические силы США сообщили о «серии новых маневров» загадочного мини-космического корабля X-37B
Космические силы США подробно сообщают о текущем испытании беспилотного мини-космического корабля X-37B.

В конце 2023 года загадочный космический корабль Вооруженных сил США под названием X-37B был запущен в космос для выполнения своей седьмой миссии. С тех пор он находится на орбите и проводит испытания. Правительство США традиционно не раскрывало информацию о корабле и его задачах.
X-37B. Фото: Boeing Space Новое объявление от 10 октября Космических сил США дает удивительно конкретную информацию о том, что теперь будет делать X-37B. Соответственно, корабль выполнит «серию новых маневров, так называемых маневров аэроторможения, чтобы изменить свою орбиту вокруг Земли», как говорится в пресс-релизе.

Это испытание предназначено для безопасной утилизации компонентов служебного модуля в соответствии со стандартами по минимизации космического мусора. Служебный модуль представляет собой полезную нагрузку, установленную на хвостовой части беспилотного космического корабля многоразового использования.

Этот первый маневр с использованием X-37B является «невероятно важной вехой для Космических сил США», — объясняет генерал и командующий Космическими силами Ченс Зальцман. 

Аэроторможение позволяет менять орбиту с минимальным расходом топлива. Ожидается, что после маневра X-37B возобновит испытания и эксперименты. Однако суть испытаний держится в секрете. Как только все будет завершено, корабль приземлится обратно на Землю.

Мобильность на орбите в настоящее время является одним из основных направлений экспериментов Космических сил. Космические аппараты, а также спутники должны иметь возможность более свободно перемещаться между разными высотами и орбитами.

Космический корабль изначально был разработан НАСА и сейчас эксплуатируется ВВС и Космическими силами. Его построила компания Boeing.

Визуально космический самолет напоминает культовый «Шаттл» (англ. Space Shuttle — «космический челнок»), но при этом он значительно меньше. Его длина чуть менее 9 метров, размах крыльев 4,6 метра. Для сравнения: длина орбитального аппарата «Шаттл» составляла 37 метров при размахе крыльев 24 метра.

Сейчас состоялся седьмой полет X-37B. Продолжительность миссий и информация о них от Космических сил неоднократно приводили к диким спекуляциям. Например, предполагалось, что X-37B использовался для проверки постановки помех или даже уничтожения спутников противника.

Также предполагалось, что X-37B может иметь на борту наноспутники, которые он мог бы тайно развернуть. Другое предположение состоит в том, что космический корабль будет использоваться для испытаний возможностей военной разведки, например, с новыми радарами или инфракрасными датчиками.

У Китая есть аналогичный космический корабль «Шэньлун». Об этом корабле также мало информации и много предположений, что он используется в военных целях. «Шэньлун» недавно начал свою третью миссию.

Что происходило во время полета, неизвестно. Несколько раз астрономы замечали, что космический корабль что-то вывел на орбиту. Было предположение, что это были спутники. Однако эта информация не подтверждена.

Официальное описание миссии «Шэньлуня» включает тестирование многоразовых технологий и проведение научных экспериментов. 

#технологии #космос #космический корабль #x-37b
Источник: spaceforce.mil
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