Самолет А350 следовал из Сиэтла в Турцию, когда скончался 59-летний пилот.

Пилот самолета Turkish Airlines погиб на борту рейса из США в Турцию. Капитан самолета сначала потерял сознание, сообщил 9 октября представитель авиакомпании Яхья Устюн в заявлении на платформе X.

Фото: REUTERS

Airbus 350 с номером рейса TK204 направлялся из Сиэтла в Стамбул, когда пилот потерял сознание. На борту были предприняты попытки оказать медицинскую помощь. Когда попытки спасти оказались безуспешными, второй пилот инициировал аварийную посадку в Нью-Йорке. Пилот погиб перед приземлением.

Погибший был давним сотрудником авиакомпании, ему было 59 лет. Он работал в авиакомпании Turkish Airlines с 2007 года. Его последний медицинский осмотр в марте не выявил проблем со здоровьем. Причина смерти пока неясна. Ни один пассажир не пострадал.

Примечательно, что похожий (но менее трагичный) случай произошел примерно полтора года назад на рейсе 6013 компании Southwest Airlines, следовавшего из Лас-Вегаса в Колумбус, штат Огайо. Вскоре после взлета было объявлено, что капитану лайнера требуется медицинская помощь. Присутствующая на борту медсестра ухаживала за внезапно заболевшим пилотом, а другой пассажир тут же предложил помощь в управлении самолетом.

Фото: REUTERS

Как напоминает CNN, на борту был пилот другой авиакомпании. Пока второй пилот самолета взял на себя управление и инициировал немедленное возвращение в аэропорт Лас-Вегаса, пассажир помогал в радиосвязи с авиадиспетчерами.

Самолет смог благополучно приземлиться и вскоре отправился обратно в исходный пункт назначения.



