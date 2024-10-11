Биткоин или другие криптовалюты будут восприниматься как средство сохранения стоимости, а не как платежный инструмент. Об этом заявил глава SEC Гэри Генслер, пишет CoinDesk.

На мероприятии в Школе права Нью-Йоркского университета на Манхэттене Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, выразил свой скептицизм по поводу биткоина и других криптовалют как будущих средств платежа. Об этом 10 октября сообщил портал CoinDesk.







Он сослался, среди прочего, на закон Коперника — Грешема XIX века. Фактически, более тщательный анализ показывает, что этот закон, возможно, был неправильно понят в этом контексте – и что биткоин действительно имеет потенциал существовать как платежный инструмент в долгосрочной перспективе.

Закон Грешема, названный в честь английского купца сэра Томаса Грешема, описывает феномен, заключающийся в том, что «плохие деньги вытесняют хорошие деньги», когда на рынке параллельно существуют два платежных средства с разной стоимостью. Причина в том, что люди склонны быстрее тратить более слабые, подверженные инфляции деньги, в то время как они предпочитают копить более стабильные деньги. Классическим примером этого является параллельное использование золота и серебра в XIX веке. В то время как золото служило средством сбережения из-за его редкости, серебро чаще использовалось в повседневной жизни, поскольку оно было более практично для небольших платежей.

Ссылка Генслера на закон Грешема подразумевает, что биткоин и другие криптовалюты не обладают свойствами долгосрочного выживания в такой конкурентной среде. Он утверждает, что люди рассматривают биткоин как спекулятивный актив, а не как средство платежа из-за его высокой волатильности. По его мнению, доллар, поддерживаемый правительством США, сохранит свою функцию платежного средства, в то время как биткоин в лучшем случае будет храниться как средство сбережения, но не будет широко использоваться.

Хотя Гэри Генслер в прошлом четко различал биткоин (товар) и другие криптовалюты (ценные бумаги), в этом аспекте он внезапно приравнивает крупнейшую криптовалюту ко всем остальным цифровым активам.

Однако биткоин имеет ключевые отличия от других криптовалют, например, с точки зрения выпуска токенов, ограниченного количества, безопасности сети, концепции и намерений личностей, стоящих за токенами.

Фактически, закон Грешема мог бы более способствовать долгосрочному успеху биткоина, чем твердые деньги, если посмотреть на него с другой точки зрения. На свободном рынке могут преобладать «самые твердые» деньги – и ограниченное количество биткоинов играет здесь решающую роль. По сравнению с государственными валютами (а иногда и другими криптовалютами), которые теоретически можно эмитировать до бесконечности, биткоин имеет максимальный лимит около 21 миллиона единиц. Этот дефицит является фундаментальной характеристикой, которая делает BTC желательным средством сбережения. Кажется логичным, что люди склонны хранить валюту, которую невозможно приумножить по своему желанию, вместо того, чтобы быстро ее тратить.

Таким образом, биткоин может выступать в качестве предпочтительного средства сбережения в долгосрочной перспективе, подобно тому, как это делало золото в прошлом.

Дискуссия о будущем биткоина во многом вращается вокруг вопроса о том, какие деньги будут преобладать в качестве средства платежа в долгосрочной перспективе на свободном рынке: «хорошие» или «плохие» деньги. Аргумент Генслера работает только с точки зрения бумажного стандарта и если учитывать такие факторы, как «стабильность стоимости» только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе стоимость бумажных валют далеко не стабильна.

Биткоин, характеризующийся своей редкостью и ограниченным общим объемом в 21 миллион единиц, теперь рассматривается многими людьми как «твердые» деньги. В условиях, когда государственные валюты постоянно теряют ценность из-за экспансионистской денежно-кредитной политики, для многих кажется логичным сосредоточиться на дефицитном товаре. Эта точка зрения подчеркивает, что накопление биткоинов — это не просто спекулятивное решение, но и долгосрочная стратегия защиты от инфляции традиционных бумажных валют.

В конечном счете, ответ на вопрос о том, будет ли биткоин преобладать в качестве средства платежа, средства сбережения или денег в целом, зависит от точки зрения различных экспертов. С точки зрения регулирования, как представляет Гэри Генслер, основное внимание уделяется минимизации рисков для инвесторов и обеспечению стабильности финансовой системы. Прежде всего, он рассматривает биткоин как волатильный актив, который не может взять на себя классические функции денег. Однако, с точки зрения многих сторонников, он ошибается.

Реальность, вероятно, более сложна, чем предполагает та или иная сторона. Вполне возможно, что в будущем различные формы денег продолжат сосуществовать: государственные валюты для повседневных платежных операций, биткоин как «твердые» деньги для долгосрочного хранения стоимости или даже как международная расчетная единица.



