Aurora представила концепцию самолета, который может незаметно проникать в спорные районы и приземляться там вертикально.

На первый взгляд новый стелс-самолет Aurora напоминает бомбардировщик B-2 Spirit. Однако самолет не сбрасывает атомные бомбы или крылатые ракеты, а приземляется вертикально. На земле он позволяет спецназу высадиться, а затем может снова взлететь незамеченным для радаров ПВО противника благодаря своим малозаметным свойствам. Об этом самолете 9 октября пишет портал Futurezone, а также сама компания Aurora.

Транспортный самолет-невидимка X-Plane. Фото: Aurora Такую концепцию представила компания Aurora Flight Sciences, которая является подразделением Boeing. Aurora называет концепцию «революционным решением для воздушных перевозок на спорной территории».

Официального названия у самолета пока нет, его называют просто X-Plane, то есть экспериментальный самолет.

Он находится в разработке уже несколько лет и является частью программы SPRINT. Её запустила DARPA, исследовательское подразделение Пентагона, с целью разработки самолетов, которым не требуется традиционная взлетно-посадочная полоса. Если X-Plane компании Aurora действительно будет построен, это будет самолет новой категории.

Пока что у США нет ни самолетов-невидимок, ни дронов, пригодных для перевозки крупных грузов – и уж тем более не для транспортировки войск – или самолетов с вертикальным взлетом. Bell Boeing V-22 Osprey — военный транспортный аппарат вертикального базирования. Это конвертоплан-трансформер, но не обладающий малозаметными свойствами.

Разрабатываемая модель-преемник Bell V-280 Valor также не обладает возможностями малозаметности. Планируется, что В-280 поступит на вооружение с 2031 года.

Чтобы обеспечить сочетание малозаметности, вертикального взлета и посадки, эффективного горизонтального полета, высокой скорости и грузоподъемности, Aurora использует конструкцию с вентилятором в крыле (FIW). Вентиляторы, обеспечивающие подъемную силу при вертикальном взлете и посадке, встроены непосредственно в крылья.

Это решение оставляет фюзеляж самолета свободным для размещения груза или людей. Кроме того, сохраняются хорошие аэродинамические свойства и экономичность самолета по сравнению с классическим аппаратом. Aurora ожидает, что X-Plane будет иметь крейсерскую скорость более 830 км/ч. Переход между вертикальным и горизонтальным полетом должен быть плавным.

Текущая концепция предусматривает размещение 4 вентиляторов в крыльях – 2 слева и 2 справа. В более старой концепции X-Plane имел хвостовое оперение, но в показанном сейчас варианте оно отсутствует. Машина сильно напоминает бомбардировщик В-2. Текущий дизайн выглядит немного более округлым. На изображении, опубликованном в 2023 году, у X-Plane был заостренный «клюв».

Старая концепция X-Plane 2023 года. Фото: Aurora

Это важно для сохранения скрытности и аэродинамических свойств во время горизонтального полета. Кроме того, на X-Plane меньше площади поверхности, на которой боковой ветер может повлиять на приземление.

Текущая концепция Aurora X-Plane. Фото: Aurora

Сообщается, что X-Plane имеет размах крыльев 40 метров (бомбардировщик B-2: 52 метра). Грузовой отсек должен иметь длину 12 метров. Это примерно соответствует стандартному варианту C-130 Hercules, который считается золотым стандартом военно-транспортных самолетов.

Если грузовой отсек будет не только такой же длины, но и такой же ширины и высоты, как у C-130, X-Plane сможет перевозить даже такие транспортные средства, как бронированные внедорожники. Ракетная установка HIMARS также помещается в C-130 и, следовательно, возможно, в X-Plane.

Возможные варианты использования такого малозаметного транспортного самолета будут многочисленными. Таким образом, войска в районах, где США не обладают суверенитетом в воздухе, могли бы снабжаться боеприпасами и техникой. Раненых солдат можно было эвакуировать. Военные могли бы быть перемещены в тыл врага и снова увезены после выполнения миссии.

Материалы можно было вывозить на поврежденные аэродромы для ремонта взлетно-посадочной полосы или на объекты, поврежденные обстрелами. Благодаря возможностям вертикального взлета X-Plane можно использовать для оказания помощи при стихийных бедствиях, например, когда города и деревни отрезаны от внешнего мира после землетрясений или наводнений.

На следующем этапе Aurora построит демонстратор. Этот самолет демонстрирует реализуемость технологии и конструкции. В отличие от X-Plane, демонстратор будет беспилотным и, следовательно, представляет собой дрон.

Фото: Aurora

Размах крыла составляет 14 метров, а максимальная грузоподъемность — 450 килограммов. Максимальная скорость должна составить 830 км/ч. На изображении демонстратор имеет 2 вентилятора в крыльях и V-образное хвостовое оперение.

Если исходить исключительно из характеристик, демонстратор может быть интересен и для военных целей. Грузоподъемность в 450 килограммов позволит снабжать войска боеприпасами - возможно, даже ближе к фронту, чем это было бы возможно с помощью гораздо большего X-Plane.

X-Plane и демонстратор. Фото: Aurora

ВВС США ведут поиск автономного самолета вертикального взлета, способного доставлять срочно необходимые материалы на объекты и поврежденные аэродромы.

Одним из конкурентов SPRINT в тендере является Bell. Его концепция напоминает V-22 Osprey. Однако у самолетов есть не только несущие винты, но и двигатели. Концепция HSVTOL предусматривает наличие небольшой версии в виде дрона, среднего варианта и большой версии, грузовой отсек которой также может быть пригоден для перевозки транспортных средств.

Концепция Bell HSVTOL. Фото: Bell

Пока неясно, какая из концепций в конечном итоге возобладает. Принцип конвертоплана уже известен и опробован в вооруженных силах США. Однако перспектива создания транспортных машин со свойствами малозаметности может повлиять на решение ВВС отдать предпочтение конструкции с вентилятором в крыле.

Предыдущие попытки создания таких машин не увенчались успехом. В Ryan XV-5A использовался аналогичный принцип: вентилятор был не только в крыльях, но и в носовой части.

В 1980-х годах у компании Lockheed появилась концепция транспортного самолета вертикального взлета для специальных операций — SOFA. Визуально он был близок к X-Plane.

Lockheed SOFA. Фото: twz.com

В 2000-х годах у Lockheed также была концепция дрона FIW под названием VARIOUS. Однако использовать его следовало не для перевозки транспорта, а для разведки и боевых действий.

Lockheed VARIOUS. Фото: Lockheed Martin

В самих ВВС имеется концепция транспортной машины FIW, силуэт которой напоминает демонстратор Aurora. Размером он был больше похож на X-Plane. Эта концепция была создана в начале 1990-х годов, но от нее отказались.