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kosmos_news
Проект Трампа WLFI будет ориентированной на Ethereum платформой для различных протоколов DeFi
Проект Трампа WLFI впервые раскрыл планы по продвижению криптоплатформы. Прежде всего, следует интегрировать протокол кредитования Aave.

За последние несколько недель СМИ несколько раз сообщали о загадочном криптопроекте World Liberty Financial (сокращенно WLFI). Это проект семьи Трампов.

10 октября WLFI впервые обнародовал некоторые подробности своего проекта. В конце августа компания Трампа продвигала Liberty Financial через свой популярный аккаунт X. При этом он достиг миллионной аудитории.

Обещания Трампа были собраны в рекламный фильм. В нем 78-летний политик объяснил, как хочет продвигать криптовалюту. Однако до 10 октября он не раскрывал подробностей проекта WLFI.
Итак, WLFI впервые раскрыл свои планы через свой официальный аккаунт X
Платформа должна выступать в качестве подразделения Aave. Aave — один из самых известных протоколов децентрализованного кредитования на рынке. Проект существует с 2018 года.

«Мы подали официальную заявку на выступление в качестве уполномоченного органа по Aave V3», — написали операторы WLFI на X.

Хотя Дональд Трамп публично поддерживает криптовалюту с мая, считается, что его сыновья Эрик и Дональд Трамп-младший являются организаторами этого проекта.

«Наш запрос идеально соответствует ценностям World Liberty Financial. Речь идет о обеспечении безопасного и доступного DeFi для всех», — пишут они.

В пресс-релизе не указывается, в какой степени WLFI может сделать существующее предложение Aave более доступным. Приложение, которое можно увидеть на форуме Aave, направлено на то, чтобы одобрить лиц, принимающих решения по децентрализованному протоколу, с помощью пожертвований.

20 процентов полученных комиссий должны поступать в Aave. Создатели WLFI также хотят сделать Aave держателем своего токена. Семь процентов от общего количества токенов WLFI будут переданы Aave, если они одобрят заявку.

По официальной информации, WLFI не станет просто подразделением Aave. Они хотят предложить платформу, которая параллельно предоставляет различные децентрализованные протоколы.

Далее они планируют интегрировать решение для масштабирования Scroll — протокол с нулевым разглашением, который служит блокчейном второго уровня (Layer 2 — L2) для Ethereum. Таким образом, децентрализованные финансы (DeFi) можно сделать дешевле и доступнее.

На планы WLFI уже отреагировали в криптосообществе. В то время как некоторые пользователи демонстрируют эйфорию по поводу дальнейшего роста крипторынка, другие эксперты критикуют отдельные функции.

30 сентября Дональд Трамп заявил, что World Liberty Financial открыта для определенных лиц, занесенных в белый список. Чтобы получить доступ, пользователи должны пройти процедуру KYC. Этот факт вызывает много критики. Пользователи считают такой подход противоречивым.

#технологии #криптовалюты #трамп #wlfi
Источник: X.com
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