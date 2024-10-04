Самолет НАСА ER-2 исследовал грозовые облака на высоте 20 километров.

Грозовые облака не только производят молнии, но и выделяют гамма-излучение. Это самая энергичная форма света, которая создается в результате процессов радиоактивного распада. Исследователи НАСА измерили новый тип этого излучения.

Самолет НАСА ER-2. Фото: НАСА

Для этого исследователи из Бергенского университета (Норвегия) и Центров космических полетов имени Маршалла и Годдарда НАСА пролетели на самолете сквозь тропические грозовые облака. Исследовательская машина НАСА ER-2 совершила 10 полетов на высоте 20 км в Карибском бассейне и Центральной Америке.

С помощью детекторов они зафиксировали «мерцающие гамма-всплески». В отличие от хорошо известного гамма-излучения, это явления, длящиеся от 50 до 200 миллисекунд. Было обнаружено более 25 новых мерцающих гамма-всплесков.

Они короче привычного устойчивого свечения, но длиннее микросекундных всплесков. Излучение возникает потому, что положительный заряд собирается вверху грозовых облаков, а отрицательный заряд – внизу. Всё это создает электрическое поле, в котором электроны ударяются о молекулы воздуха.

Кроме того, было измерено 130 наземных гамма-всплесков (TGF). Это очень короткие всплески радиации. Они длятся всего лишь миллионные доли секунды и их сложно измерить на расстоянии.

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В заявлении НАСА говорится, что большое количество TGF и новые мерцающие гамма-всплески могут стать одними из самых важных открытий в исследованиях грозовых облаков за последние десятилетия. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Команда учёных обнаружила, что удары молний были особенно распространены после всплесков гамма-излучения. Поэтому разумно предположить, что в электрическом поле грозы происходят ядерные реакции, генерирующие это высокоэнергетическое излучение.

Результаты исследования могут дать новое представление о том, как действуют грозы. Исследования важны для оценки риска и обеспечения лучшей защиты от повреждений, вызванных молнией.