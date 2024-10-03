2 октября появилось видео, подтверждающее применение самой мощной бомбы в мире.

ВС РФ применили самую большую авиационную бомбу в зоне СВО. FOAB (эту бомбу часто в СМИ называют «Отец всех бомб», Father Of All Bombs, сокращенно — FOAB), имеет официальное обозначение ОДАБ-9000. Она поразила подразделения ВСУ в районе Волчанска.

Доказательством применения бомбы призвано послужить видео взрыва. Соответствующее видео было размещено 2 октября на платформе X пользователем WarTranslated (@wartranslated).







Сообщается, что Россия применила уменьшенную версию ОДАБ-9000, например, ОДАБ-1500. ОДАБ-9000 имеет разрушительный радиус взрыва 300 метров. На записи взрыва детонация выглядит очень мощной.

Военные эксперты подозревают, что данная операция призвана укрепить боевой дух российских солдат и дестабилизировать боевой дух ВСУ.

«Отец всех бомб» весит 7 тонн. Мощность взрыва эквивалентна 44 тоннам в тротиловом эквиваленте. Первое известное испытаний бомбы произошло в 2007 году. Официально подтвержденных боевых применений пока нет. Предположительно, впервые бомба была сброшена в ходе конфликта в Сирии в 2017 году, но доказательств этого до сих пор нет.

ОДАБ-9000 — термобарическая бомба. Этот тип бомбы выпускает аэрозоли, которые затем воспламеняются. При этом создается отрицательное давление, которое втягивает воздух вокруг источника взрыва обратно в его центр.

До появления ОДАБ-9000 GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast была самой мощной обычной (неядерной) авиабомбой в мире. Аббревиатура Massive Ordnance Air Blast — MOAB. Из-за этой аббревиатуры бомбу в СМИ стали называть «Мать всех бомб» (Mother Of All Bombs, сокращенно — MOAB).

MOAB имеет взрывную силу в 11 тонн в тротиловом эквиваленте, что меньше, чем у FOAB, хотя она тяжелее - 9,5 тонн, а также содержит больше взрывчатого материала - 8,5 тонн.

В отличие от FOAB, это не термобарическая бомба; она работает на топливе H-6. Это смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка.

Сообщается, что всего было выпущено 15 бомб MOAB. Единственное известное применение произошло 13 апреля 2017 года, когда её использовали войска США в Афганистане.

MOAB была запущена из MC-130. Это американский военно-транспортный самолёт С-130 «Геркулес», приспособленная для специальных операций. Для сбрасывания FOAB, вероятно, нужен стратегический бомбардировщик.

Некоторые военные эксперты отмечают, что бомба FOAB была спроектирована для сбрасывания с самолетов Ту-160, Ту-95 или Ту-22М3, поскольку FOAB не имеет свойств планирования.

Развертывание такого большого бомбардировщика над зоной СВО было бы нерационально, поскольку украинская ПВО могла бы обнаружить и поразить самолеты. Однако меньшая по размеру ОДАБ-1500 могла быть сброшена с более быстрых и маневренных истребителей МиГ-31 или Су-35.