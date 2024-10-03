Character.ai хочет полностью сконцентрироваться на решениях искусственного интеллекта для конечных потребителей. ИИ-стартапы не могут конкурировать с технологическими гигантами — OpenAI, Amazon и Google.

В августе было объявлено, что два основателя стартапа Character.ai Ноам Шазир и Дэниел Де Фрейтас перешли на работу в Google. Google выплатила стартапу компенсацию в размере $2,7 млрд. Теперь стало известно, что компания больше не будет вкладывать ресурсы в разработку новых моделей искусственного интеллекта и вместо этого сосредоточится на улучшении своих настраиваемых чат-ботов с ИИ.

Изменение стратегии Character.AI: разработки передовых моделей ИИ и AGI будут прекращены. Фото: Character.ai

После того, как Шазир и Фрейтас перешли в Google вместе с 30 исследователями искусственного интеллекта, Доминик Перелла взял на себя временное руководство ИИ-стартапом, базирующимся в Сан-Франциско. Он объяснил, что гонка за создание больших языковых моделей стала «безумно дорогой» даже при большом бюджете стартапа. Технологические гиганты имеют намного больше денег для разработки таких ИИ-продуктов.

Character.ai и Aleph Alpha являются одними из первых стартапов, которые не только публично поделились своей обеспокоенностью по поводу конкуренциии с технологическими гигантами, но и предприняли конкретные действия. Они утверждали что OpenAI, Amazon и Google просто имеют больший бюджет, но не предлагают действительно инновационных продуктов. Google отреагировала в своём стиле: просто переманила специалистов из Character.ai в свой штат.

Компания Character.ai, основанная в ноябре 2021 года, теперь хочет полностью сконцентрироваться на решениях искусственного интеллекта для конечных потребителей. По словам Переллы, они обладают «невероятной привлекательностью». Речь идет о чат-ботах с искусственным интеллектом, которые имитируют разговоры в стиле различных персонажей и знаменитостей. Пользователи также могут сами программировать персонажей, управляемых ИИ, на основе определенных характеристик, личностей и предыстории.

По собственным данным компании, сейчас у неё 20 миллионов пользователей, преимущественно в возрасте от 13 до 25 лет. Сообщается, что по сравнению с прошлым годом их число удвоилось.

Инициативы по созданию AGI (Общего искусственного интеллекта) были прекращены. Оставшиеся в штате 100 сотрудников теперь сосредоточены в основном на технологиях, управлении продуктами, постобучении и доработке моделей.

Сделка с Google предоставит стартапу капитал на следующие 18 месяцев. По словам нового временного руководителя, в будущем Character.ai планирует привлечь деньги за счет венчурного капитала и заключить аналогичные лицензионные соглашения с другими компаниями.

Перелла хочет продолжить исследования в области искусственного интеллекта:



«Мы по-прежнему владеем всеми нашими технологиями, у нас есть почти все наши сотрудники, и мы будем продолжать расти».

Компания также недавно наняла Эрин Тиг, бывшего топ-менеджера YouTube, на должность своего нового директора по продукту. Она будет заниматься поддержкой стартапа в дальнейшей разработке персонализированных чат-ботов с искусственным интеллектом.

Перелла надеется, что сделка с Google не вызовет антимонопольных проблем, поскольку обе компании работают на одном и том же рынке.