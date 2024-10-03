Новая концепция направлена ​​на производство электроэнергии из нескольких источников энергии.

Шведская компания хочет запустить уникальную электростанцию. Располагающаяся на воде платформа предназначена для одновременного использования нескольких источников для выработки электроэнергии. Эту платформу разработчики называют гибридным преобразователем энергии NoviOcean (NHEC). О новом проекте компании пишет на своем сайте www.noviocean.energy.

NoviOcean. Фото: NoviOcean

Располагающаяся на воде платформа должна поглощать гидродинамическую энергию морских волн. Когда волны движутся вверх и вниз, кинетическая энергия преобразуется в электрический ток.

При этом на поверхности NHEC находится несколько ветряных турбин и фотоэлектрических панелей. Таким образом компания NoviOcean хочет добиться оптимальной выработки энергии при любых погодных условиях.

Сообщается, что большая часть энергии поступает от океанских волн, а именно 65 процентов. Платформа прикреплена к морскому дну прочными тросами. Движения волн приводят в движение ковшовую турбину (активная гидравлическая турбина, используемая при очень больших напорах, также известная как «турбина Пелтона»).

Ожидается, что на энергию ветра будет приходиться 30 процентов производства электроэнергии. На каждой платформе должно быть по 6 ветряных турбин.

Солнечная энергия поставит всего 5 процентов генерируемой электроэнергии, что можно объяснить небольшой площадью поверхности панелей. NHEC имеет размеры 38 х 9 х 4 метра и весит около 140 тонн.

NoviOcean. Фото: NoviOcean

По подсчетам компании, каждая платформа NHEC будет поставлять от 400 до 1000 кВт электроэнергии. На одном квадратном километре можно разместить 15 таких плавучих объектов, что позволит увеличить выработку энергии до 15 МВт.

NoviOcean хочет запустить свои платформы NHEC в сочетании с существующими морскими ветряными электростанциями. По данным компании, все станции могли бы генерировать до 25 МВт электроэнергии на одном квадратном километре морской поверхности.

Сочетание с существующими морскими ветряными турбинами также эффективно с точки зрения инфраструктуры. NHEC предназначены для использования линий электропередач ветряных электростанций для транспортировки энергии.

NoviOcean. Фото: NoviOcean

Суровые условия открытого моря представляют собой проблему для повседневной пригодности и долгосрочной эксплуатации таких станций. Вопрос о том, насколько сложно поддерживать NEHC, также по большей части остается без ответа.

Компания NoviOcean провела многочисленные испытания на уменьшенной модели. В настоящее время строится полноразмерная платформа NEHC. Если все пойдет по плану, коммерческое использование станет возможным уже в 2030 году.



