Производитель ChatGPT после нового финансирования оценивается $157 млрд.

OpenAI подтвердила то, что привлекла $6,6 млрд нового финансирования при оценке в $157 млрд. Эта оценка примерно в 42 раза превышает предполагаемые доходы компании. Никогда прежде ни одна частная технологическая компания не привлекала столько венчурного капитала в рамках раунда финансирования.

Сэм Альтман. Фото: OpenAI

Эта оценка делает OpenAI одной из самых ценных компаний в мире, не котирующихся на фондовой бирже, выше ценятся только Bytedance (TikTok) и SpaceX. Новая оценка в $157 млрд также означает, что за девять месяцев стоимость компании выросла более чем на $70 млрд.

«Мы добиваемся, чтобы общий искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству. Каждую неделю более 250 миллионов человек по всему миру используют ChatGPT для улучшения своей работы, творчества и обучения. В разных отраслях компании повышают производительность и операционную деятельность, а разработчики используют нашу платформу для создания приложений нового поколения. И мы только в начале пути», — говорится в пресс-релизе.

Деньги поступили от инвесторов Thrive Capital, Microsoft, Nvidia, SoftBank, Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity, Tiger Global и MGX. Вопреки слухам, Apple в конечном итоге не участвовала в раунде финансирования.



«Наша цель — сделать передовой интеллект широко доступным ресурсом», — говорится в сообщении компании.

Ожидается, что $1,3 млрд в этом раунде поступят от Thrive Capital. Инвестиционную фирму основал Джаред Кушнер, зять бывшего президента США Дональда Трампа и его старший советник с 2017 по 2021 год.

По данным Financial Times, инвесторов также попросили не инвестировать в конкурентов, таких как Anthropic Илона Маска или xAI. Видимо, OpenAI всеми силами пытается удержать лидерство на рынке. Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAi, в настоящее время также пытается привлечь финансирование на сумму от 30 до 40 миллиардов долларов.

Из OpenAI недавно ушли руководители нескольких отделов, в том числе компанию покинула главный технический директор (CTO) Мира Мурати. Ранее OpenAI опубликовала свою последнюю, самую мощную модель ИИ «OpenAI o1», которой был присвоен средний уровень риска, поскольку, среди прочего, она может помочь экспертам в создании биологического оружия.

По слухам, доходы компании в 2024 году составят около $3,7 млрд, но убытки будут больше — $5 млрд. Очевидно, что производителю ChatGPT все еще нужны деньги для дальнейшего развития. Заявленная цель — создать AGI — искусственный интеллект, равный или даже превосходящий человеческий.