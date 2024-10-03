В сеть просочились подробности о новом бюджетном iPhone от Apple. У новинки многое изменилось по сравнению с предшественником.

Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, Apple, возможно, близка к представлению нового iPhone SE. Ожидается, что устройство под кодовым названием V59 появится в начале 2025 года. Это четвертое поколение SE, что означает «Special Edition».



Впервые Apple обойдется без кнопки «Домой» на iPhone SE. Это также означает отказ от датчика отпечатков пальцев Touch ID. Вместо этого новый бюджетный iPhone, как и его более дорогие родственные модели, будет использовать Face ID.

Края вокруг дисплея также должны уменьшиться. С точки зрения дизайна, по словам Гурмана, новый iPhone SE полагается на концепцию iPhone 14, представленного в 2022 году. Новый iPhone SE также должен поддерживать функции искусственного интеллекта в рамках платформы ИИ Apple Intelligence.

Для Apple рынок бюджетных смартфонов является сложным, особенно из-за конкурентов Android из Китая. Модернизация – это попытка конкурировать с дешевыми китайскими моделями.

О планируемой цене на данный момент ничего не известно. Текущий iPhone SE от Apple стоит примерно $550 с 64 ГБ встроенной памяти. Вполне вероятно, что Apple повысит цену. В любом случае ожидается, что в стандартной версии будет 128Гб.

По словам Гурмана, в начале года Apple выведет на рынок две новые модели iPad Air параллельно с iPhone SE. Улучшения должны в первую очередь коснуться внутреннего оборудования. Однако это будет необычайно быстрое обновление линейки: последние Air появились на рынке только в середине 2024 года.

Новые iPad Mini также будут скоро представлены. Их шестое и пока последнее поколение появилось на рынке в сентябре 2021 года. По словам Гурмана, Apple может представить новые модели до конца года.