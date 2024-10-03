Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Следующий iPhone SE получит совершенно новый дизайн и откажется от кнопки «Домой»
В сеть просочились подробности о новом бюджетном iPhone от Apple. У новинки многое изменилось по сравнению с предшественником.

Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, Apple, возможно, близка к представлению нового iPhone SE. Ожидается, что устройство под кодовым названием V59 появится в начале 2025 года. Это четвертое поколение SE, что означает «Special Edition».

Впервые Apple обойдется без кнопки «Домой» на iPhone SE. Это также означает отказ от датчика отпечатков пальцев Touch ID. Вместо этого новый бюджетный iPhone, как и его более дорогие родственные модели, будет использовать Face ID.

Края вокруг дисплея также должны уменьшиться. С точки зрения дизайна, по словам Гурмана, новый iPhone SE полагается на концепцию iPhone 14, представленного в 2022 году. Новый iPhone SE также должен поддерживать функции искусственного интеллекта в рамках платформы ИИ Apple Intelligence.

Для Apple рынок бюджетных смартфонов является сложным, особенно из-за конкурентов Android из Китая. Модернизация – это попытка конкурировать с дешевыми китайскими моделями.

О планируемой цене на данный момент ничего не известно. Текущий iPhone SE от Apple стоит примерно $550 с 64 ГБ встроенной памяти. Вполне вероятно, что Apple повысит цену. В любом случае ожидается, что в стандартной версии будет 128Гб.

По словам Гурмана, в начале года Apple выведет на рынок две новые модели iPad Air параллельно с iPhone SE. Улучшения должны в первую очередь коснуться внутреннего оборудования. Однако это будет необычайно быстрое обновление линейки: последние Air появились на рынке только в середине 2024 года.

Новые iPad Mini также будут скоро представлены. Их шестое и пока последнее поколение появилось на рынке в сентябре 2021 года. По словам Гурмана, Apple может представить новые модели до конца года.

#apple #смартфон #iphone #iphone se
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Apple призывает пользователей iPhone подождать: проблемы с аккумуляторами после обновления iOS 18
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подбитый танк Leopard 2A6 доставлен на Уралвагонзавод для исследования
1
iPhone SE 4 получит новый дизайн, новые функции и выйдет весной 2025 года
2
Программа строительства подводных лодок США «Колумбия» превышает расходы более чем в шесть раз
4
NVIDIA представила новый сертифицированный драйвер GeForce Game Ready 565.90 WHQL
+
Samsung Galaxy S25+ получит чип Snapdragon 8 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и множество функций ИИ
1
POCO X7 может получить глобальную версию с камерами от нового Redmi Note 14 Pro 5G
+
Франко-немецкая группа KNDS объявляет о создании дочерней компании в Украине
3
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin 24.9.1 с AFMF 2 и поддержкой новых игр
7
Redmi Note 14 Pro+ вошел в список 10 лучших смартфонов сентября по версии AnTuTu
+
Новый смартфон от Samsung Galaxy A56 прошёл тестирование на Geekbench с Exynos 1580 SoC
+
Уралвагонзавод изучает захваченный немецкий танк Leopard 2
+
У ВСУ больше не осталось 54-тонных тягачей Buffel, сделанных на базе Leopard 2
1
Квантовые компьютеры не справились с запуском Doom, выпущенной в 1993 году
2
Над зданием администрации Угледара поднят флаг РФ, части ВСУ не успели выйти из города
1
Стоимость платных обновлений для Windows 10 будет увеличиваться вдвое каждый год
5
Освобожденный из тюрьмы основатель Binance намерен и дальше заниматься криптовалютными проектами
+
Bose выпустила домашнюю акустическую систему SoundLink с Bluetooth и USB C
+
Xiaomi предлагает скидку 20% на замену аккумуляторов для 35 моделей смартфонов
+
Great Financial War: Россия впервые в истории применила самую мощную неядерную бомбу ОДАБ-9000
5
Defence24: Американцы закупают тысячи управляемых высокоточных авиабомб SDB-I
1

Популярные статьи

"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
2
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
12
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
9
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
27
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
16
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
6
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
26
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
28
Почему Linux не для игр на примере драйверов видеокарт и DXVK прослойки
17
Сколько раз в год нужно чистить ноутбук от мусора, и чего опасаться при просмотре фильмов на диване
5

Сейчас обсуждают

nonses84
17:29
Я тебе больше скажу, олени из секты синих считают это фичей и если проц деградировал, значит ты избранный и тебе улыбается удача. Просто идут и покупают новый 🤣
Похоже, микрокод 0x12B может стать окончательным решением проблем процессоров Intel Core 13/14
nonses84
17:12
Ещё один олень продажный!
В режимах с ограниченным TDP процессор Intel Lunar Lake значительно превосходит конкурентов в играх
Тилька
17:11
200? Готовьте сразу 300 и цена не упадет на нее.
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
nonses84
17:10
Что за гавно я тут ща прочитал, откуда этот Эксель? Это ж сколько нужно было заплатить за то чтобы написать этот бред?
Твердотельный натриевый аккумулятор компании Altech Batteries демонстрирует стабильную работу
Виктор Тетерин
17:10
"Видеокарта получила нулевой прирост быстродействия по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti, но не подешевела от этого ни на рубль. А между тем здесь также доступно всего 8 Гб памяти, а разработчик предлаг...
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
Crashtest
17:05
130к и кэшбек 30%.
За первую неделю предзаказы PS5 Pro в М.Видео-Эльдорадо превзошли прогнозы в 3 раза
Бот_Пригожина_03081
16:57
RTX 5090 Paper Edition?
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
OgoGoLog
16:49
Гы, это прикол уровня кастомной PS4 в стиле кибербаг 2077. Приставка есть, а рабочей игры на ней - нет. xD
MSI показала кастомную видеокарту S.T.A.L.K.E.R. 2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming SLIM Еdition
Кирилл Катровский
16:41
> Чимбал не осилил Linux > Чимбал решил, что это Линукс неправильный > Чимбал решил сделать свой Линукс > Чимбал настроил другой дистрибутив под себя > Чимбал ворчит, что этот дистрибутив делали рукож...
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
Кирилл Катровский
16:38
Лол, он даже в git пушит через гуй.
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем