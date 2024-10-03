Китай атаковал самолет в Южно-Китайском море с помощью низкоэнергетического лазера.

Судя по всему, китайский военный корабль атаковал филиппинский самолет лазером. По сообщению Philippine Daily Inquirer от 1 октября, инцидент произошел еще на прошлой неделе.

Атакованный самолет принадлежит Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR). Cessna выполняла патрульные полеты над Западно-Филиппинским морем, когда попала в зону видимости китайского корабля.

Судно китайской береговой охраны преследовало два корабля BFAR возле атолла Хаф-Мун-Шол в Южно-Китайском море. Это следует из соответствующего сообщения властей Филиппин. Когда китайский корабль заметил самолет, по нему, по-видимому, были выпущены лазеры.

Пилоты попросили китайское судно прекратить огонь, но не получили ответа. Вместо этого китайский корабль еще дважды обстрелял самолет с интервалом в пять минут. Пилоты сообщили о «белом свете высокой интенсивности».

Скорее всего это было лазерное оружие нелетального действия. Такие лазеры еще называют ослепителями. В ВМФ и особенно в береговой охране их используют для ослепления экипажей лодок и кораблей. Прежде всего, это решение призвано стать сдерживающей мерой, чтобы лодки не приближались к военному кораблю. Таким образом судно хочет избежать предупредительных выстрелов бортовых орудий.

В гражданском судоходстве ослепляющие устройства позиционируются как защитная или сдерживающая мера от морских пиратов. Их можно ослепить до того, как пираты окажутся на расстоянии эффективной стрельбы из стрелкового оружия и начнут стрелять по кораблю.

Пилотов тихолетных самолетов и вертолетов также можно ослепить с помощью такого оружия. В данном конкретном случае вряд ли китайский военный корабль опасался возможного нападения.

Такое лазерное оружие не является безопасным. Сильный свет может вывести из строя чувствительную электронику самолета, а в худшем случае ухудшение видимости пилотов также может привести к катастрофе.

Кроме того, нельзя исключать, что такая атака может привести к серьезному повреждению глаз пилотов. Гражданская авиация также неоднократно сталкивается с «лазерными атаками» особо мощных лазерных указок. Регулярно происходят инциденты, в которых пилоты ослепляются, особенно при подлете к аэропортам.

Экипаж самолета сообщил о белом свете. Военные ослепляющие лазеры обычно имеют зеленый или красный цвет. Однако, если посмотреть прямо на него, он покажется белым из-за очень высокой яркости.

В отличие от нелетальных лазеров существуют также лазеры высокой интенсивности. Они настолько мощные или выделяют сильное тепло в местах воздействия, что возникает физическое или структурное повреждение. Материал, который подвергается такому воздействию лазера, плавится, испаряется или загорается.

Лазерное оружие считается одной из важнейших военных технологий будущего. Их основными преимуществами являются высокая точность и тот факт, что для них не требуются боеприпасы, а только электричество. Это не только экономит деньги (боеприпасы дорогие), но также экономит место на судне, поскольку боеприпасы не нужно перевозить с собой.

В последнее время почти регулярно случаются встречи китайских и филиппинских судов и самолетов в этом районе. Лазеры также использовались, например, в 2023 году. Тогда в ходе инцидента китайский корабль обстрелял лазером филиппинскую береговую охрану.

Китай уже много лет хочет расширить свое присутствие в Южно-Китайском море. Этот район считается стратегически важным по нескольким причинам. Через этот район проходят важные морские пути, связывающие Китай с остальным миром. Он также важен для рыболовства и, как сообщается, содержит многочисленные минеральные ресурсы.