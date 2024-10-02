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kosmos_news
New York Times: Израиль уничтожил половину ракетного арсенала "Хезболлы"
Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана.

Вооруженные силы Израиля уничтожили около половины арсенала ракет шиитской террористической организации "Хезболла", действующей в Ливане, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.
Фото: ВВС Израиля
Израиль уже почти две недели осуществляет атаки против инфраструктуры "Хезболлы". Сначала бойцов организации лишили средств связи, когда более двух недель назад Моссад, вероятно, дистанционно взорвал пейджеры и рации, принадлежащие членам группировки.

Затем израильские войска начали массированный обстрел бейрутского района Дахидже, находящегося под контролем "Хезболлы". В результате этих атак погиб, среди прочих, лидер этой проиранской организации Хасан Насралла. Южный Ливан находится под почти постоянным ракетным обстрелом, где израильские солдаты со вторника, 1 октября, сражаются с боевиками "Хезболлы". И, как сообщило издание New York Times, точные удары по складам оружия этой шиитской организации уже привели к уничтожению половины арсенала, на создание которого "Хезболле" понадобилось почти три десятилетия.

Эксперты охарактеризовали "Хезболлу" как крупнейшую и лучше всего организованную негосударственную армию в мире с арсеналом от 120 000 до 200 000 единиц ракетного оружия. С 8 октября прошлого года "Хезболла" поддерживает родственную террористическую организацию в секторе Газа, палестинский ХАМАС, обстреливая северный Израиль, тем самым вынудив покинуть свои дома около 60 000 граждан еврейского государства. 

Когда запасы ракет иссякли, "Хезболла" обратилась за поддержкой к своему покровителю Ирану и соседней Сирии. По данным источников NYT, именно опасения дальнейших поставок оружия со стороны союзников "Хизбаллы" повлияли на решение о ликвидации Насраллы.

#израиль #ракеты #хезболла
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