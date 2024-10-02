Согласно The War Zone, армия США выделила примерно $15 млн на закупку партий пулеметов M60E4/E6.

Пулемет Saco M60 из-за недостатков конструкции и внешнего вида был прозван «свиньёй» пехотинцами армии США во время войны во Вьетнаме. Он чрезмерно расходовал боеприпасы 7,62×51 мм. Широкой публике пулемет известен по фильму «Рэмбо», в котором Сильвестру Сталлоне удавалось удерживать его одной рукой и стрелять.

Фото: Американские солдаты во время войны во Вьетнаме

Это оружие, широко экспортировавшееся во время холодной войны, когда оно не отличалось надежностью, эволюционировало в 1980-х годах с появлением модели M60E3. Новый вариант был намного легче (8,6 кг по сравнению с 10,4 кг). M60E3 был принят на вооружение Корпуса морской пехоты США, а также морских котиков. Однако внесенные модификации не исправили всех недостатков исходной версии.

Saco Defense для устранения этих проблем разработала улучшенный вариант M60E4. Однако армия США отдавала предпочтение пулемету FN MAG (или M240), производимому американским дочерним предприятием бельгийского производителя оружия FN Herstal. Этот вариант пулемета с коротким стволом был принят на вооружение морских котиков под обозначением Mk43.

В 2006 году компания Saco Defense ушла с рынка, и производство M60 перешло к компании US Ordnance, которая разработала версию M60E6. Армия США не стала закупать и это оружие, в отличие от Королевской армии Дании, которая использует пулемет с 2014 года под обозначением LMG M/60.

В уведомлении, недавно опубликованном Пентагоном и обнаруженном The War Zone, армия США уведомила US Ordnance о выделении примерно 15 миллионов долларов на закупку партий пулеметов M60E4/E6. Срок действия этого контракта с «фиксированной ценой», который предусматривает поставку запасных частей и «комплектов для переоборудования», истекает в сентябре 2029 года.

Очевидно, что покупка оружия, которое армия больше не использует или от которого отказалась во время предыдущих тендеров, вызывает некоторые вопросы. Попытки журналистов узнать больше деталей ничего не дали, поскольку никакие подробности не могли быть сообщены по соображениям «оперативной безопасности».

Можно выдвинуть как минимум две гипотезы: либо это оружие будет использоваться для обучения, либо армия США поставит его союзнику по программе EDA (Excess Defense Articles).