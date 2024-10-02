SpaceX провела самое продолжительное на сегодняшний день испытание двигателя Raptor для самой мощной в мире системы запуска — Starship/Super Heavy.

30 сентября на платформе X была опубликована запись статических испытаний двигателя Raptor 2, которые проводились в испытательном центре МакГрегора в Техасе. Испытание длилось в общей сложности 897 секунд, что является невероятным показателям для тестирования ракетного двигателя.







Статическое испытание Super Heavy. Фото: SpaceX

Работы над силовой установкой начались на рубеже 2021 и 2022 годов. Raptor 2 (R2) весит примерно 1630 кг, создает тягу 2,26 млн Н и имеет удельный импульс 347 секунд. Двигатели используются в самой мощной несущей системе запуска — Starship/Super Heavy.Super Heavy — первый сегмент ракеты, оснащенный 33 агрегатами. Всего на Starship установлено 6 Raptor, 3 из которых приспособлены для работы в космическом вакууме. Первый испытательный полет состоялся в апреле 2023 года. Уже в первые моменты было заметно, что не всё идет по плану, поскольку каждые несколько секунд отключался один из двигателей.

В конечном итоге шесть Raptor вышли из строя, и еще до того, как ступени Starship разделились, он начал терять скорость. Ракета начала бесконтрольно падать, и примерно через 4 минуты полета произошел взрыв, вызванный отправкой сигнала самоуничтожения. Инцидент случился над водами Мексиканского залива (35 км над Землей). Последующие попытки запуска прошли гораздо лучше.

На смену Raptor 2 в конечном итоге придет более новое поколение двигателей, которое этим летом представила компания Илона Маска.



