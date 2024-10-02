Биткоин падает. Криптоактивы и фондовые рынки негативно реагируют на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Когда во вторник вечером, 1 октября, на Израиль обрушилось более 200 иранских ракет, фондовые и криптовалютные рынки отреагировали немедленно. Эскалация конфликта после начала наземного наступления израильской армии в Ливане и реакция Ирана на него усиливают опасения, что может разразиться большая война. Дело в том, что симметричный ответ Израиля считается неизбежным, а США являются самым важным союзником Израиля. При этом США давно находятся в плохих отношениях с Ираном и могут принять участие в конфликте.



После атаки Ирана, объем торгов на криптовалютных биржах начал значительно увеличиваться. Накануне глобальный объем торговли криптоактивами на всех биржах составил около $80 млрд. После атаки Ирана на Израиль этот объем торгов увеличился до $115 млрд.

При этом практически у всех криптоактивов началась тенденция к снижению. Биткоин упал с $65 000 до $61 000. Другие криптоактивы, такие как Ethereum, Solana, Dogecoin, Near Protocol и Toncoin, упали еще более значительно, в некоторых случаях потери составили до 10%. В целом рынок криптовалют потерял около 4% рыночной капитализации за 24 часа, или около $100 млрд.

В то же время биткоин и другие криптоактивы ведут себя, как фондовые рынки. Во вторник вечером важные ведущие индексы, такие как S&P500, Nasdaq100 и Dow Jones, немного провалились в красную зону. Также очевидно, что криптоактивы, такие как BTC и ETC, значительно более волатильны (синяя кривая показывает движение ETH, оранжевая - BTC, другие линии демонстрируют поведение ведущих индексов):

Поэтому очевидно, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызывает плохое настроение на Уолл-стрит. К сожалению, подобные сценарии становятся все более распространенными в связи с очень турбулентной геополитической ситуацией.

Это также отразилось на цене нефти. Во вторник вечером марка Brent и американская WTI подорожали почти на пять процентов. Было также замечено, что тенденция к снижению криптовалют и акций, а также тенденция к росту цен на нефть быстро смягчились, когда стало ясно, что атака не причинила большого ущерба, и Иран сообщил, что хочет возмездия, а не войны. 2 октября биткоин торгуется в районе $61 500.