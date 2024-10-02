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kosmos_news
Южная Корея официально представила на параде огромную ракету Hyunmoo-5 весом 36 тонн
Hyunmoo-5 размером с ядерную ракету, но, как сообщается, ее дальность полета составляет всего 300 км. При этом взрывная сила гигантская.

Долгое время Южная Корея держала в секрете свою новую разработку — ракету Hyunmoo-5. Теперь она был официально представлена на военном параде в Южной Корее.

Hyunmoo-5. Фото: EPA / YONHAP

По словам пользователя платформы X Mason (@mason_8718), который регулярно сообщает о корейской оборонной промышленности, Hyunmoo-5 классифицируется южнокорейской армией как «сверхмощная баллистическая ракета» (UPBM). Об этом было сообщено 1 октября.

Сходство названия с МБР (Межконтинентальная баллистическая ракета) не случайно. Размером и формой Hyunmoo-5 очень напоминает межконтинентальную баллистическую ракету – однако это скорее баллистическая ракета малой дальности в полной комплектации.
Hyunmoo-5. Фото: APA
Хотя Hyunmoo-5 уже была ранее анонсирована, южнокорейская армия еще не предоставила какой-либо точной или окончательной информации о её характеристиках. Обычно такая информация намеренно не разглашается, чтобы затруднить противнику получение данных о новых разработках.
Фото: платформа X (аккаунт @mason_8718)

При высоте от 15 до 16 метров, диаметре 1,6 метра и весе 36 тонн Hyunmoo-5 имеет размеры межконтинентальной баллистической ракеты. Для сравнения: современная американская МБР Minuteman III имеет длину 18 метров, диаметр 1,7 метра и вес 35,3 тонны.

Обычно межконтинентальные баллистические ракеты оснащены ядерными боеголовками и имеют дальность действия более 10 000 километров. У Minuteman III ядерная боеголовка весит 400 кг; ракета может преодолевать расстояние в 13 000 километров.

Для Hyunmoo-5 соответствующий показатель должен составлять всего 3000 километров – и то при условии использования боеголовки уменьшенного веса. Эксперты по вооружению подсчитали, что при полной загрузке дальность действия составляет всего 300 километров.

Но взрывная сила ракеты огромна. Сообщается, что самая тяжелая боеголовка весит до 9 тонн. Это означает, что Hyunmoo-5 в настоящее время может быть самым мощным обычным (неядерным) оружием в мире, когда речь идет о взрывной силе. До сих пор таким оружием считалась американская авиабомба GBU-43/B, более известная как MOAB.

MOAB содержит 8,48 тонны взрывчатки. У России есть более мощное оружие по радиусу поражения – авиационная вакуумная бомба повышенной мощности. Её прозвали «Папа всех бомб», а впервые испытали в 2007 году. Однако её общая масса взрывчатки составляет 7,1 тонны.

Баллистические ракеты даже близко не могут приблизиться к таким параметрам. Они предназначены для ядерных боеголовок, которые вызывают большие разрушения при гораздо меньшей массе, чем обычные взрывчатые вещества. Ближе всего к Hyunmoo-5 по параметрам является китайская Dongfeng 21C, которая может нести 2-тонную обычную боеголовку на расстояние до 1700 километров.

Возникает вопрос: зачем нужна ракета, такая же большая и громоздкая, как межконтинентальная баллистическая ракета, но имеющая гораздо меньшую дальность действия, поскольку она несет чрезвычайно большую полезную нагрузку? Дело в том, что Hyunmoo-5 была построена для конкретной цели, для использования против конкретного противника.

Сообщается, что боеголовка весом до 9 тонн настолько тяжела, потому что это проникающая часть, также известная как «разрушитель бункеров». Её кинетическая энергия должна проникнуть сквозь стены и землю, прежде чем взорвется.

Целью являются укрепленные объекты Северной Кореи. К ним относятся командные центры в горах, оружейные заводы в туннелях, командные бункеры и подземные ядерные объекты, где Северная Корея накапливает ядерные материалы.

Теоретически Hyunmoo-5 можно было бы использовать и в качестве гиперзвукового планера, например, для уничтожения кораблей. Южная Корея работает над одним из них, но он еще не представлен.

Южная Корея планирует закупить не менее 200 Hyunmoo-5. Их производит южнокорейская компания Hanwha Aerospace.
Фото: платформа X (аккаунт @mason_8718)
Запускать ракеты планируется не только с грузовых пусковых установок, но и с корабля нового типа. Объединенный ударный корабль (JSS) в настоящее время находится на стадии разработки концепции. Он спроектирован так, чтобы иметь возможность запускать как можно больше крылатых ракет разных размеров и для разных целей. Строительство трех кораблей планируется начать в 2030 году.

#ракеты #военная техника #южная корея #hyunmoo-5
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