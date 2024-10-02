С 1 октября 2024 года в Париже вступили в силу новые тарифы за парковку в центре города — €225 за шесть часов.

Любой, кто хочет в будущем посетить Париж на внедорожнике или другом тяжелом автомобиле, должен тщательно подумать, может ли он себе это позволить. С 1 октября администрация города существенно увеличила тарифы на парковку. Шесть часов парковки в центре обойдутся в €225. Парковка на один час обойдется в €18. Об этом сообщает издание Le Parisien.







Новые правила затрагивают посетителей центра города, а точнее всех тех, кто ездит на авто с двигателем внутреннего сгорания или гибридной модели массой 1,6 тонны и более или электрической модели массой более двух тонн. Новый тариф не коснется жителей столицы, торговцев и людей с ограниченными возможностями.

Причинами принятия нового постановления являются возросшее загрязнение окружающей среды выхлопами от автомобилей и тот факт, что они занимают много места в центре города. Власти также утверждают, что внедорожники представляют угрозу безопасности дорожного движения.

Скорректирована и максимальная скорость на 35-километровой парижской городской трассе «Периферик»: она будет снижена с 70 до 50 км/ч, чтобы ограничить шум. «Периферик» — одна из самых загруженных дорог в Европе, по которой ежедневно проезжает в среднем 1,2 миллиона автомобилей. Было много возражений против нового ограничения максимальной скорости со стороны различных заинтересованных групп, в том числе министра транспорта Франции Патриса Вергриете, но мэр Анн Идальго поддержала решение и сказала: «Мы готовили это изменение с 2018 года».

Французская столица ввела новые правила после опроса граждан. В нем приняли участие не менее шести процентов лиц, имеющих право голоса. Результат: 54,5 процента парижан проголосовали в феврале за повышение платы за парковку.

Затем мэр Парижа реализовала эту меру. Она уже неоднократно инициировала подобные проекты, например, закрыла десять лет назад для автомобилей берега Сены, сделав их доступными для пешеходов. Но это еще не все: постоянно расширяются велосипедные дорожки, сокращаются автомобильные полосы и парковочные места, создаются новые зеленые зоны, а в 2023 году в Париже была полностью прекращена аренда электросамокатов.