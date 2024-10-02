Ветряная турбина обрушилась 2 мая 2023 года.

Эстонская компания Enefit Green достигла внесудебного соглашения с американским производителем энергетического оборудования GE Vernova в связи с прошлогодней аварией, произошедшей при строительстве ветропарка Akmene в Литве. В результате инцидента одна из турбин разрушилась.



Как сказано в опубликованном заявлении Enefit, мировое соглашение предусматривает внесение изменений в контракт на поставку ветряных турбин для ветропарка Akmene между сторонами, включая значительную компенсацию в размере около €8 миллионов, из которых примерно половина будет выплачиваться наличными, а оставшаяся часть — в форме безналичного расчета.

Андрес Маасинг, исполняющий обязанности председателя правления Enefit Green, подчеркнул, что разрешение этого дела стало результатом переговоров, которые начались после выяснения причин аварии, подтверждения безопасности остальных турбин и их перезапуска.

Напомним, инцидент произошел 2 мая 2023 года, когда обрушилась ветряная турбина. Расследование показало, что причиной аварии стал неисправный датчик, передавший неверные данные контроллеру турбины, что привело к чрезмерной нагрузке на конструкцию башни, ее изгибу и падению на землю. Во время аварии никто не пострадал.

Фото: Литовская государственная инспекция территориального планирования и строительства

«После расследования компания General Electric приняла дополнительные защитные меры, чтобы предотвратить повторение этого конкретного или подобного инцидента в будущем», — заявили в Enefit Green.

Более того, GE также подготовила план постепенного перезапуска неповрежденных ветряных турбин. Ожидается, что электростанция Akmene, оснащенная 14 турбинами GE Vernova, будет производить около 258 ГВтч чистой энергии в год. Это одна из новейших ветряных электростанций Enefit Green в Литве.