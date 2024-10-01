Стоимость платформы социальных сетей упала на 79% с тех пор, как Илон Маск пришел к руководству.

Согласно новому анализу, социальная сеть X (ранее Twitter) потеряла большую часть своей стоимости. Илон Маск купил платформу в октябре 2022 года за $44 млрд. Сейчас её стоимость оценивается всего в $9,4 млрд.

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Такая оценка исходит от инвестиционной компании Fidelity. Компания оценила свои акции в X в $4,18 млн. Первоначально за них заплатили $19,66 млн. В конце июля Fidelity оценила акции своей компании в $5,6 млн. Таким образом, цена акций на рынке продолжает снижаться.

Еще в марте 2023 года сам Илон Маск заявил, что Twitter стоит менее половины от официальной оценки. Тогда он оценил платформу в $20 млрд. По данным издания Fidelity, общая стоимость X сейчас оценивается в $9,4 млрд. Это означает, что потеря стоимости составляет 78,7%. Об этом впервые сообщил портал Techcrunch.

Илона Маска обвиняют в том, что он распугал активных пользователей и рекламодателей с тех пор, как взял на себя управление Twitter. Всё началось с того, что Маск не исключил, что в будущем всем пользователям придется платить «небольшой» ежемесячный взнос за использование сервиса.

Создание и запуск ботов стоит копейки, сказал Маск. Так что, если за учетную запись пользователю надо будет заплатить несколько долларов, это многократно увеличит стоимость ботов. В первую очередь он хотел принять меры против фейковых учетных записей пользователей. Это единственный способ справиться с огромными армиями ботов.

В 2022 году Маск хотел сделать ряд функций платными, например, возможность редактировать уже отправленный твит и, таким образом, изменять его содержание. В случае опечаток, например. Контент с ретвитами может быстро распространяться, а отправители могут впоследствии манипулировать им.

Функция редактирования является одной из наиболее востребованных. Однако далеко не все пользователи получили ее, а только те, кто мог позволить себе подписку Twitter Blue. Это платная версия Twitter без рекламы за $5 в месяц. Версия дает возможность использовать бонусные функции, такие как кнопка редактирования, за определенную плату. Кстати, работа над этим решением началась до того, как мультимиллиардер запустил свой знаменитый опрос об этой функции, а позже рекламировал ее как одно из больших изменений, которые он хотел бы внести в сервис.

Итак, в 2022 году мультимиллиардер купил Twitter за $44 млрд и с тех пор существенно изменил сервис. Он уволил тысячи сотрудников, ввел платное премиум-предложение и сократил активную модерацию онлайн-контента. В то же время он снял баны с таких пользователей, как бывший президент США Дональд Трамп.

В июле 2023 года миллиардер объяснил, что доходы от рекламы упали на 50%. Недавно Маск пригрозил ушедшим рекламодателям судебными исками.