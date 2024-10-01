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kosmos_news
Samsung обвиняют в препятствовании загрузке онлайн-игры Fortnite на новых устройствах
Разработчик компьютерной онлайн-игры Fortnite Epic Games подает на Samsung в суд. Производитель смартфонов слишком усложняет загрузку игры на свои новейшие мобильные устройства. Виной всему новая функция Samsung.

Как 30 сентября сообщает BBC, компания Epic Games объявила, что подаст иск против Samsung.
Fortnite не загружается на новых устройствах Samsung
Разработчик игры считает, что усилия, необходимые для загрузки шутера Fortnite на устройства Samsung, настолько велики, что более 50 процентов заинтересованных в игре пользователей просто не захотят продолжать эти тщетные попытки установки.

По данным Epic Games, пользователям новых устройств Samsung необходимо выполнить 21 шаг для установки Fortnite. Помимо прочего, необходимо менять настройки и активно игнорировать предупреждения безопасности. Для сравнения: на большинстве Android-устройств других производителей необходимо всего двенадцать шагов.

По мнению Epic Games, 21 шаг — это слишком много. Такой утомительный процесс установки в свою очередь, негативно влияет на показатели продаж. Причиной является новая функция Samsung Auto Blocker, которая по умолчанию активируется на новых мобильных устройствах. Функция запрещает самостоятельную установку приложений и предотвращает вредоносные действия.

Однако меры безопасности, которые на самом деле имеют смысл, также блокируют установку Fortnite. Epic Games напоминает: Samsung прекрасно знает, что студия разработки является надежным сторонним поставщиком. В прошлом игровая компания и поставщик смартфонов сотрудничали во многих областях.

Причина, по которой автоблокировка работает при установке Fortnite, заключается в том, что игру нельзя загрузить из Google Playstore или Samsung App Store, то есть из надежных источников, а только из собственного магазина Epic Games.

Данное обстоятельство в свою очередь связано с конфликтом между Epic Games и крупными операторами магазинов приложений Google и Apple. Они запретили распространение Fortnite на своих торговых площадках загрузок в 2020 году после того, как Epic Games представила собственную внутриигровую платежную систему, от которой два провайдера не смогли получать пропорциональную прибыль.

Epic Games уже подала в суд на это решение и частично выиграла дело. По крайней мере, в странах ЕС в Fortnite снова можно играть на устройствах iOS. Google также проиграла юридический спор в конце 2023 года.

Это означает, что в Fortnite можно играть на Android, но она классифицируется как программное обеспечение неизвестного стороннего поставщика, что запускает автоблокировку Samsung.

Epic Games требует, чтобы производители игр могли в будущем претендовать на место в своеобразном «белом списке», члены которого по умолчанию игнорируются защитным ПО.

Samsung хочет «решительно защитить себя» от необоснованных обвинений. Производитель смартфонов заявляет, что заботится о стандартах безопасности и конфиденциальности своих клиентов и продолжит делать все возможное для защиты этих ценностей. Пользователи также могут в любой момент самостоятельно отключить автоблокировку.

#samsung #epic games #fortnite #онлайн-игры
Источник: bbc.co.uk
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