Страны ЕС выступают за новые правила относительно таможенных пошлин на китайские электромобили.

Европейская комиссия проинформировала страны ЕС, что продолжит переговоры с Китаем даже после голосования по ее предложению о введении импортных пошлин на китайские электромобили, сообщили Reuters источники, знакомые с планами ЕК.



По данным источников, свое предложение о введении окончательных пошлин на такие транспортные средства Комиссия направила в 27 стран ЕС.

Чтобы тарифы вступили в силу сроком на пять лет, необходимо провести голосование стран ЕС по этому вопросу. По данным источников, оно запланировано на пятницу, 4 октября. Тарифы будут введены, если за это решение проголосует большинство из 15 стран ЕС, Ожидается, что ЕС проголосует против.

Введение пошлин будет означать, что предварительные пошлины, вступающие в силу с июля, также придется пересмотреть. Переговоры о возможном компромиссе могут продолжиться, даже если страны ЕС договорятся о тарифных ставках.

Министерство торговли Китая ранее заявило, что переговорные группы обсуждают программу гибких ценовых обязательств, чтобы избежать пошлин, сообщает Reuters. Комиссия заявила, что может пересмотреть ценовые обязательства, охватывающие минимальную цену импорта и ограничение объема поставок.

ЕС находится на грани введения окончательных тарифов до 35,3% для электромобилей производства КНР. Ожидается, что новая пошлина будет добавлена к стандартной 10-процентной импортной пошлине на автомобили.

Пошлины будут распространяться на все электромобили, производимые в КНР, в том числе произведенные там европейскими компаниями. Причина в том, что производство электромобилей субсидируется властями Китая. В результате эти автомобили значительно дешевле произведенных в ЕС, а европейские производители не могут справиться с недобросовестной конкуренцией.

Китай является крупнейшим производителем электромобилей в мире. Мировой экспорт этих автомобилей из Поднебесной увеличился на 70% в 2023 году, достигнув суммы в $34,1 млрд. ЕС является крупнейшим покупателем электромобилей из КНР (доля Европы составляет почти 40 процентов).

В 2023 году страны ЕС закупили китайских автомобилей на €3,5 млрд, почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Это вызвало обеспокоенность в Брюсселе и некоторых странах ЕС, поскольку цены на китайские электромобили обычно на 20 процентов ниже, чем на модели, произведенные в Европе.