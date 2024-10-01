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kosmos_news
Российский Су-35 чуть не столкнулся с американским истребителем у берегов Аляски
Американская авиация перехватила российский Су-35 вблизи Аляски.

В последние годы Пентагон неоднократно осуждал «непрофессиональное» и «опасное» поведение российских летчиков во время перехвата самолетов-разведчиков, будь то в Черноморском регионе или на Балтике.


В Москве всегда отвергали обвинения Пентагона.



«Если поведение наших пилотов вызывает депрессию или фобию у американских пилотов, мы советуем американской стороне избегать полетов вблизи российских границ или вернуться за стол переговоров, чтобы согласовать свод правил таких полетов», — заявили в российском Министерстве обороны в феврале 2018 года.

30 сентября стало известно о новом инциденте, как сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на платформе X.


Регулярно под руководством NORAD ВВС США поднимают в воздух F-16 (а теперь и F-35A) для перехвата стратегических бомбардировщиков и/или российских разведывательных самолетов, действующих в так называемой идентификационной зоне ПВО Аляски. Иногда эти самолеты сопровождают боевые истребители, обычно Су-35.

До 23 сентября ни о каких примечательных инцидентах не сообщалось. В тот день системами ПВО Аляски были замечены четыре российских самолета – два бомбардировщика Ту-95 и два Су-35.

Подобная «российская активность происходит регулярно и не воспринимается как угроза», прокомментировало NORAD в пресс-релизе, опубликованном вскоре после этого. Однако, судя по опубликованным 30 сентября изображениям, столкновения едва удалось избежать.


«Самолет NORAD безопасно и дисциплинированно перехватил российский военный самолет. Поведение российского Су-35 было опасным и непрофессиональным», — заявил генерал Грегори Гийо, глава Северного командования США (а также командования NORAD).

Напомним, что идентификационная зона ПВО представляет собой ограниченный участок международного воздушного пространства, в котором государство может запросить немедленную идентификацию всех самолетов, которые там находятся, по соображениям национальной безопасности.

#россия #сша #авиация #су-35 #аляска
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