Эта технология предназначена для создания более гибких форм портативных электронных устройств.

Когда речь заходит о твердотельных батареях, многие люди, вероятно, в первую очередь думают об электромобилях. Этот новый тип хранения электроэнергии также может применяться в гораздо меньшей конструкции. По крайней мере в Samsung в этом убеждены. Как сообщает Korea Times, компания получила 40 патентов на использование твердотельных батарей в носимых устройствах.







Твердотельные батареи в носимых устройствах имеют ряд преимуществ. Благодаря более гибким вариантам дизайна их можно было бы лучше адаптировать к небольшим устройствам. По словам Samsung, также можно создавать батареи размером всего в несколько миллиметров. Твердотельные аккумуляторы более безопасны и устойчивы к внешним воздействиям, например, ударам.

В твердотельных батареях требуемый электролит не жидкий, а, как следует из названия, твердый. Вместо жидкости используется негорючий керамический состав.

Для устройств, прикрепленных к телу, взрывное горение, которое может случиться с литий-ионными аккумуляторами при повреждении, особенно опасно, и его следует предотвращать любой ценой.

По словам Samsung, при разработке мини-твердотельных батарей использовался метод производства, который уже используется для керамических конденсаторов. Отдельные слои материала укладываются друг на друга или печатаются друг на друге.

Мини-твердотельные батареи будут использоваться не только в собственных продуктах Samsung. Компания готова производить батареи для других брендов. Сообщается, что прототипы сейчас разрабатываются совместно с потенциальными заказчиками.





