Полномасштабный конфликт, который может вспыхнуть на Ближнем Востоке, "недопустим", заявил президент Джо Байден 29 сентября на фоне военных операций Израиля против "Хезболлы".

Байден прокомментировал конфликт Израиля с ливанской "Хезболлой" во время короткой встречи с прессой перед вылетом из Делавэра в Вашингтон. Об этом 30 сентября пишет "Интерфакс" и ряд других СМИ.

На вопрос, можно ли избежать полномасштабного конфликта после того, как Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, Байден ответил:

"Нам действительно нужно избегать этого, эскалация конфликта недопустима".

Он объявил, что обсудит данный вопрос с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и что вскоре после этого Белый дом сообщит о подробностях переговоров. Он не уточнил, когда состоится разговор.

Ранее аналогичное мнение по поводу конфликта высказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби. В интервью CNN он отметил, что эскалация конфликта не позволит ускорить возвращение жителей Израиля в приграничный регион.

Деревни по обе стороны израильско-ливанской границы были эвакуированы вскоре после атаки "ХАМАС" на Израиль 7 октября. С тех пор "Хезболла", контролирующая юг Ливана, регулярно обстреливает Израиль в знак солидарности с "ХАМАС". При этом, организация сама подвергается атакам.

По данным ливанских властей, в результате израильских атак в воскресенье в стране погибли по меньшей мере 66 человек. По данным израильской армии, в ходе последней атаки были поражены 45 объектов, связанных с группировкой на юге страны, включая арсеналы оружия.

Ранее сообщалось об очередном авиаударе по южному району Бейрута Дахидже, который является оплотом "Хезболлы". Израильские военные добавили, что во второй половине дня "Хезболла" выпустила около 20 ракет по северному Израилю. Большинство из них были сбиты, сообщений о потерях и пострадавших нет. Поддерживаемая Ираном ливанская группировка подтвердила атаку, отметив, что целью был город Цфат.