Предположительно, Армения поставит Украине системы ПВО, такие как 9К33 «Оса» и С-300.

Информацию о возможной передаче Арменией систем ПВО «по-тихому» озвучил российский военкор, бывший военный лётчик Илья Туманов, более известный под псевдонимом Fighterbomber. Об этом 29 сентября пишет портал Defence24 (pldefence24.pl).

Ракетные установки ЗРК С-300. Источник изображения: Википедия

Речь идет о системах малой дальности, таких как 9К33 «Оса», средней дальности «Тор-М2КМ» и «Бук-М1-2», или даже о системах большой дальности, таких как С-300 неустановленного типа. Впоследствии эта информация появилась в других источниках и СМИ. В МИД Армении пока эту информацию не опровергли, как это было со слухами о передаче Украине баллистических ракет «Точка-У» с пусковыми установками.

ЗРК ближнего действия 9К33 «Оса». Фото: Википедия

Аргументом в поддержку тезиса о поставке военной техники является предполагаемое соглашение между Евросоюзом и Арменией на сумму $210-232 млн о поставках на Украину 152-мм артиллерии, танковых боеприпасов и систем ПВО (где ЕС выступает посредником).

Поставка, предположительно, будет осуществляться через Грузию, чтобы избежать проблем с экспортом оружия, полученного из России (например, «Тор-М2КМ»). По этому поводу существует множество спекуляций, которые еще больше подвергаются сомнению в связи с нынешним состоянием армянской армии. После боев за Нагорный Карабах, где Ереван потерял часть своего вооружения, а также того факта, что оружие советского/российского происхождения становится все труднее эксплуатировать, сомнительно, что, как говорит российский источник, «все системы ПВО будут переданы Армении».

Армения уже давно закупает новое вооружение у Франции или Индии, но речь идет в основном о ствольной артиллерии и радарах, хотя в конце прошлого года Ереван также закупал у Нью-Дели системы ПВО. Речь идет о 15 неуказанных зенитных комплексах (вероятно, перехватчик баллистических ракет Ashwin) и неизвестном количестве Akash/Akash-NG. Их приобретение, вероятно, направлено на восполнение потерь и замену хотя бы некоторых систем ПВО, которые не сработали в борьбе с боеприпасами, использованными Азербайджаном. Однако получение первых поставок, не говоря уже о достижении начальной боевой готовности, займет много времени, поэтому избавление сейчас даже от части установок «Тор», «Оса» и «Бук», не говоря уже о С-300, будет большим риском для Армении.

Ожидается, что помимо закупки систем ПВО в Индии, Армения выразит заинтересованность в приобретении французских систем малой дальности MICA и SAMP/T большой дальности. Таким образом, Ереван действительно может заменить все постсоветские системы ПВО, но этот процесс займет годы и не позволит стране быстро избавиться даже от половины того, что у нё есть сейчас. Тем не менее, нельзя исключать, что часть постсоветских комплектов типа 9К33 «Оса» или хотя бы определенное количество комплектующих к ним будут проданы, например, в ЕС.

Следует помнить, что у армянской армии имеется множество типов ЗРК советского производства С-125 «Нева», 2К12 «Куб» или 9К35 «Стрела-10», которые она могла бы продать раньше, чем С-300 или «Буки».

Ранее Армению уже обвиняли в передаче/продаже Украине баллистических ракет малой дальности «Точка-У» вместе с пусковыми установками. Однако эта информация была опровергнута министерством иностранных дел. Подобные слухи могут отбить у армянских лиц, принимающих решения, желание продавать или передавать оружие Украине.