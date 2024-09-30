Эта функция была пересмотрена с упором на безопасность и защиту данных и больше не является обязательной для пользователей.

В мае 2024 года Microsoft анонсировала новую функцию для Windows 11 под названием Recall. Она позволяет «вспоминать» все, что делал пользователь на компьютере за последние месяцы.

Recall поставляется с новыми ПК Copilot+ . Фото: Microsoft

В рамках этой функции специальное ПО будет делать снимки экрана в Windows каждые несколько секунд и сохранять их. Изображения передаются ИИ, который является основой новой функции поиска Windows. Таким образом, можно, например, спросить с помощью текстовой подсказки, на какой странице пользователь видел смешное видео с котом на прошлой неделе.

Предполагалось, что эта функция появится на рынке в июне вместе с новыми ПК Copilot+ (это новый класс компьютеров с Windows 11, которые работают на основе турбонаддувного нейронного процессора), но релиз был отложен из-за резкой критики. База данных снимков экрана должна храниться на устройстве в зашифрованном виде, но как только злоумышленник получит доступ к системе, он сможет просмотреть всю историю использования за последние несколько месяцев.

Одним из первых больших изменений в Recall станет то, что Microsoft не будет заставлять своих пользователей использовать эту функцию. Это будет функция, которую придется специально активировать.

Также должна быть возможность полностью удалить программу с ПК. Речь идёт и о всей модели искусственного интеллекта, которую Microsoft использует для Recall.

Шифрование также улучшается: база данных снимков экрана теперь должна быть постоянно защищена и расшифрована только тогда, когда пользователь хочет использовать эту функцию. Однако для этого требуется аутентификация через Windows Hello, то есть с помощью распознавания лица, отпечатка пальца или PIN-кода.





«Чтобы активировать эту функцию, вы должны подтвердить свою личность», — рассказал 27 сентября изданию The Verge (www.theverge.com) Дэвид Уэстон, эксперт по безопасности компании.

Это решение предназначено для предотвращения доступа вредоносных программ к данным Recall в фоновом режиме.



«Мы перенесли всю обработку снимков экрана и конфиденциальные процессы на защищенную виртуальную машину», — объясняет Уэстон.

Когда используется функция поиска, осуществляется доступ к этой области и соответствующие данные загружаются в память приложения. Как только приложение закроется, эти данные снова будут удалены.

Кроме того, отдельные приложения и сайты можно исключить из функции Recall. Конфиденциальная информация (пароли, данные кредитной карты и финансовые данные) также должна автоматически фильтроваться. В обновленном приложении можно вручную удалять данные за определенный период или конкретное приложение.

Напомним, Recall изначально предлагается только для ПК Copilot+ — новейшей линейки продуктов Microsoft, которая оснащена многочисленными функциями искусственного интеллекта или была специально разработана для него. Для этой цели используются процессоры Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, которые не только особенно мощные, но и очень эффективные.

Microsoft планирует представить Recall в октябре в рамках программы Insider. Это означает, что функция может быть протестирована сообществом Windows, прежде чем она будет предоставлена всем пользователям.