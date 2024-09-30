Некоторые технические данные серии S25 уже просочились в СМИ и должны порадовать будущих владельцев устройств.

До презентации серии Samsung Galaxy S25 в январе 2025 года осталось еще несколько месяцев. Однако некоторые технические данные уже просочились в СМИ — в том числе и размер оперативной памяти.



Как сообщает 27 сентября на платформе X аккаунт ICE UNIVERSE (@UniverseIce), флагман Samsung Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти. Это означает, что он обгоняет Samsung Galaxy S24 Ultra, которому приходится довольствоваться 12 ГБ оперативной памяти.

По мнению портала Sam Mobile, оперативной памяти должно быть не только больше, но и само устройство будет значительнее мощнее. В отчетах указано, что могут быть установлены модули LPDDR6. Они предназначены для заметного улучшения производительности и эффективности.

Это не первый раз, когда Samsung оснащает свой топовый смартфон 16 ГБ оперативной памяти. И Galaxy S20 Ultra, и S21 Ultra были доступны с 16 гигабайтами оперативной памяти. Однако в последние годы от этого решения отказались.

Покупатели Galaxy S25 и S25 Plus также могут ожидать нововведения. Устройства будут иметь 12 ГБ оперативной памяти — на 4 гигабайта больше, чем у моделей этого года. Возможно, это изменение даже не окажет слишком сильного влияния на цену устройств. Samsung предлагает S24 за $830, за S24 Ultra придется выложить почти $1300.

Что касается Samsung Galaxy S25, то это будет особо тонкое устройство, которое не должно быть толще 7,2 миллиметра. Предыдущее устройство имело толщину 7,6 миллиметра, нынешний iPhone 16 имеет толщину 7,8 миллиметра. Ранее стало известно, как будут выглядеть новые высококлассные телефоны Samsung S-серии. В частности, S25 и S25+ будут очень похожи на нынешние устройства iPhone. S25 будет иметь дисплей диагональю 6,17 дюйма.