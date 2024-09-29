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kosmos_news
Для ИИ-функций на iPhone необходим минимальный объем памяти 4 Гб
Apple готовит обновление для iOS 18.1 и в новой бета-версии раскрыла, насколько большим должен быть объем внутренней памяти (хранилище) для размещения Apple Intelligence на iPhone.

В США первая часть пакета ИИ-функций Apple Intelligence появится на iPhone 15 Pro, Pro Max и новых моделях iPhone 16 с внедрением iOS 18.1. Обновление планируется выпустить в октябре. В новой бета-версии производитель указывает, какой объем памяти на совместимых устройствах должен быть свободен для платформы Apple Intelligence. В долгосрочной перспективе модель ИИ, скорее всего, будет потреблять еще больше памяти.
В долгосрочной перспективе для Apple Intelligence потребуется больше места. Изображение: Apple
С обновлением iOS 18.1 Beta 5 Apple предоставляет информацию о требованиях к хранилищу для Apple Intelligence через журнал изменений. По данным онлайн-издания "9to5Mac Daily", для пакета ИИ требуется не менее 4 Гб флеш-памяти. В течение следующих нескольких месяцев Apple Intelligence будет расширена за счет функций, анонсированных на мероприятии WWDC 2024.

В документе говорится, что Apple Intelligence будет доступна на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, всех моделях iPhone 16, а также на моделях iPad и Mac с M1. 

Многие из функций производитель, судя по всему, представляет только в США. Так, сообщается, что Apple Intelligence в настоящее время недоступна в ЕС и Китае. Производитель все еще ведет переговоры с ЕС.

Учитывая, что хранилище Apple Intelligence добавляется к дисковому пространству для iOS, объем которого уже превышает 10 Гб, нынешний стандартный объем хранилища в 128 Гб, вероятно, станет ограниченным в долгосрочной перспективе. При тестировании Pixel 9 Pro эксперты подняли вопрос о том, достаточно ли 128 Гб для ИИ-смартфона. Google также постепенно полагается на функции искусственного интеллекта, которые работают на смартфонах.

Неясно, сколько памяти потребуется Apple Intelligence в итоге, поскольку в ближайшие месяцы будут добавлены всевозможные дополнительные функции. Поэтому в качестве меры предосторожности при покупке нового iPhone следует выбирать как минимум 256-гигабайтную версию. Кстати, это уже стандарт для iPhone 16 Pro Max. Что касается оперативной памяти, в этом году Apple уже снабдила все новые модели 8 Гб оперативной памяти. Это очень много для iPhone.

#apple #технологии #искусственный интеллект #iphone #ios #ии #apple intelligence #объем памяти
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