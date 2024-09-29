Однако издателю Playground Productions пришлось пойти на некоторые компромиссы с точки зрения функций.

Backyard Baseball 97 была выпущена в 1997 году и является первой игрой из серии Backyard Sports. Игра считается культовой классикой, особенно среди любителей бейсбола того времени.

Посвященная бейсболу игра скоро появится в Steam. Скриншот: Playground Productions/Steam

Мультяшный стиль и аркадный игровой процесс означали, что даже мало разбирающиеся в бейсболе геймеры смогут получить удовольствие от игры. Сейчас ее переиздают в Steam, хотя исходных данных игры уже давно нет.

Разработчик Playground Productions все же решил выпустить новое издание. Студия Mega Cat Studios нашла способ дать проекту вторую жизнь.

Студии удалось взломать оригинальную версию игры на компакт-диске и сделать ее работоспособной, пишет 25 сентября портал Time Extension. Это означало, что они могли эмулировать игру на современных ПК.

Однако эмуляция имеет некоторые недостатки. В современной версии поддержки геймпадов не будет. Также отсутствует поддержка Steam Deck и современных версий macOS. Исходная версия 1997 года работала на macOS и Windows.

Тем не менее, разработчикам удалось интегрировать в старую игру некоторые современные функции. В версии Steam будут отображаться достижения и глобальная таблица лидеров.

Разработчики признаются, что не смогут раскрыть весь потенциал игры в Steam без исходного кода. Однако они хотят предложить хотя бы стабильную и работающую версию с некоторыми современными функциями.

Релиз Backyard Baseball 97 в Steam запланирован на 10 октября.