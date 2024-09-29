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kosmos_news
ИИ-система FireSat от Google и 52 спутника предназначены для обнаружения небольших лесных пожаров
Готовая спутниковая система FireSat сможет обнаруживать небольшие пожары в любой точке мира и предоставлять обновленные изображения каждые 20 минут. Её запуск запланирован на 2025 год.

В начале следующего года Google и ее партнеры планируют запустить первый из серии спутников, которые впоследствии будут совместно предоставлять часто обновляемые изображения лесных пожаров по всему миру крупным планом. Аппараты также должны предоставлять данные, которые могут помочь тушить пожары быстрее, эффективнее и безопаснее.
Один из спутников FireSat в космосе. Изображение: Google
Некоммерческие и исследовательские подразделения поискового гиганта сотрудничали с Фондом защиты окружающей среды, спутниковой компанией Muon Space и другими организациями над развертыванием 52 спутников со специально разработанными датчиками.

Спутники под названием FireSat смогут обнаруживать пожары размером пять на пять метров из любой точки мира. По словам Google, после того, как все спутники выйдут на орбиту, система сможет обновлять эти изображения примерно каждые 20 минут.

Эти возможности будут представлять собой значительное улучшение по сравнению со спутниками, которые в настоящее время предоставляют данные пожарным службам. Как правило, они предоставляют либо изображения с высоким разрешением, которые не обновляются достаточно быстро для точного отслеживания пожаров, либо часто обновляемые изображения с относительно низким разрешением.

Инструменты искусственного интеллекта Google обучены обнаруживать ранние признаки лесных пожаров и отслеживать их распространение. Изображения и результаты анализа предоставляются пожарным службам по всему миру бесплатно, чтобы лучше понять, где находятся пожары, куда они движутся. Эта информация может помочь властям бороться с небольшими пожарами до того, как они превратятся в крупные очаги, направить ограниченные ресурсы пожаротушения туда, где они принесут наибольшую пользу, и эвакуировать людей, используя самые безопасные маршруты.

Участвующие в проекте организации объявили, что Google.org, некоммерческое подразделение компании, выделило на программу $13 млн и что первый запуск системы запланирован на следующий год.

Эксперты говорят, что FireSat может сыграть важную роль в тушении пожаров. Система позволит пожарным тушить небольшие очаги возгораний до того, как они перерастут в крупные пожары.


«Например, когда ситуация действительно динамична и очень опасна для пожарных, и они пытаются очень быстро принять решение о том, следует ли вмешаться, чтобы защитить здания, или попытаться эвакуировать людей», — говорит Майкл Вара, директор программы климатической и энергетической политики в Вудском институте окружающей среды Стэнфордского университета. 

Компания Google Research разработала датчики для спутника и уже протестировала их, а также модели обнаружения пожара с использованием искусственного интеллекта. Google планирует работать с коалицией Earth Fire Alliance, «чтобы гарантировать, что искусственный интеллект поможет сделать эти данные максимально полезными, а информация о лесных пожарах будет распространяться как можно шире».

Ван Арсдейл из Google говорит, что предоставление изображений каждого происшествия по всему миру будет чрезвычайно ценным для ученых, изучающих лесные пожары и изменение климата.


«Мы можем объединить эти данные с существующими моделями Google Планета Земля, чтобы улучшить понимание поведения и динамики пожаров во всех экосистемах Земли», — говорит он. 

Все это может снизить экологические и социальные последствия пожаров, одновременно улучшая здоровье и безопасность людей. В частности, это могло бы улучшить оценку пожарного риска и понимание наиболее эффективных средств предотвращения или замедления распространения пожаров. Например, власти могли бы определить, где будет наиболее рентабельно удалить деревья и кустарники.

Первый спутник, который планируется запустить на борту ракеты SpaceX в начале следующего года, будет полностью функциональным, за исключением некоторых возможностей передачи данных. В задачи первой миссии входит тестирование бортовых систем и данных, которые они отправляют. 

Google намерена запустить три полнофункциональных спутника в 2026 году и развернуть дополнительные спутники в последующие годы. Компания Muon Space будет строить и эксплуатировать спутники.

Как только около половины спутников заработает, власти по всему миру будут получать ежечасную информацию о лесных пожарах, сказал Брайан Коллинз, исполнительный директор Earth Fire Alliance. Earth Fire Alliance надеется запустить все 52 спутника к концу этого десятилетия.

Каждый спутник должен проработать не менее пяти лет, поэтому организации в конечном итоге придется развертывать десять спутников каждый год для поддержания системы. Общая стоимость проекта оценивается более чем в $400 млн.


#google #искусственный интеллект #спутники #пожары #firesat
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