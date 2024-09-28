Производитель военной техники Huntington Ingalls Industries может оказаться в очень затруднительной ситуации. Одна из его дочерних компаний, Newport News Shipbuilding, сообщила Министерству юстиции США, что на «некритических» компонентах, установленных на борту новейших атомных субмарин типа «Вирджиния» и на авианосце «Джеральд Форд», могут быть «намеренно сделанные дефектные» сварные швы.
Эти дефектные сварные швы были обнаружены во время внутренних проверок качества. Однако, как сообщает сайт USNI News, оказалось, что некоторые «ошибки сварки» были совершены «намеренно».
«Недавно в ходе внутренних проверок мы обнаружили, что некоторые сварные швы не соответствуют нашим высоким стандартам качества. После этого мы немедленно связались с нашими клиентами, начали расследование и предприняли шаги для решения этих проблем, а также как можно быстрее разработали корректирующие меры», — пояснили на верфи, сообщает USNI News.
«Newport News Shipbuilding стремится строить авианосцы и подводные лодки высочайшего качества для ВМС США», — заявили в компании.
«Намеренный» характер этих ошибок еще предстоит доказать. Помощник министра ВМФ по исследованиям, разработкам и закупкам Николас Гертен заявил, что верфи, возможно, не соблюдали надлежащие процедуры и методы пайки рассматриваемых компонентов.
Тем не менее, ВМС США заявили, что «осведомлены» о проблеме. Началось расследование, чтобы определить масштаб проблемы.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими отраслевыми партнерами для решения этой ситуации и будем предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления», — заявили в ВМС США.
Это дело напоминает кейс 2020 года, когда австралийская компания Bradken, владелец литейного завода, созданного в Такоме (штат Вашингтон), обнаружила, что результаты испытаний стальных деталей, предназначенных для субмарин типа «Вирджиния», были сфальсифицированы.
Компания Bradken заключила с американскими властями соглашение об «отсрочке судебного преследования», обязалась пересмотреть свои процессы контроля качества и была вынуждена выплатить штраф в размере 10,8 миллиона долларов. Инженер, ответственный за испытания, не избежал наказания: после признания вины его приговорили к 30 месяцам тюремного заключения и штрафу в 50 тысяч долларов.