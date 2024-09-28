Дефектные сварные швы были обнаружены во время внутренних проверок качества.

Производитель военной техники Huntington Ingalls Industries может оказаться в очень затруднительной ситуации. Одна из его дочерних компаний, Newport News Shipbuilding, сообщила Министерству юстиции США, что на «некритических» компонентах, установленных на борту новейших атомных субмарин типа «Вирджиния» и на авианосце «Джеральд Форд», могут быть «намеренно сделанные дефектные» сварные швы.

Подводная лодка типа «Вирджиния». Фото: ВМС США

Эти дефектные сварные швы были обнаружены во время внутренних проверок качества. Однако, как сообщает сайт USNI News, оказалось, что некоторые «ошибки сварки» были совершены «намеренно».





«Недавно в ходе внутренних проверок мы обнаружили, что некоторые сварные швы не соответствуют нашим высоким стандартам качества. После этого мы немедленно связались с нашими клиентами, начали расследование и предприняли шаги для решения этих проблем, а также как можно быстрее разработали корректирующие меры», — пояснили на верфи, сообщает USNI News.







«Newport News Shipbuilding стремится строить авианосцы и подводные лодки высочайшего качества для ВМС США», — заявили в компании.

«Намеренный» характер этих ошибок еще предстоит доказать. Помощник министра ВМФ по исследованиям, разработкам и закупкам Николас Гертен заявил, что верфи, возможно, не соблюдали надлежащие процедуры и методы пайки рассматриваемых компонентов.

Тем не менее, ВМС США заявили, что «осведомлены» о проблеме. Началось расследование, чтобы определить масштаб проблемы.



«Мы тесно сотрудничаем с нашими отраслевыми партнерами для решения этой ситуации и будем предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления», — заявили в ВМС США.

Это дело напоминает кейс 2020 года, когда австралийская компания Bradken, владелец литейного завода, созданного в Такоме (штат Вашингтон), обнаружила, что результаты испытаний стальных деталей, предназначенных для субмарин типа «Вирджиния», были сфальсифицированы.

Компания Bradken заключила с американскими властями соглашение об «отсрочке судебного преследования», обязалась пересмотреть свои процессы контроля качества и была вынуждена выплатить штраф в размере 10,8 миллиона долларов. Инженер, ответственный за испытания, не избежал наказания: после признания вины его приговорили к 30 месяцам тюремного заключения и штрафу в 50 тысяч долларов.





