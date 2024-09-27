Картографический сервис Google начинает предоставлять уведомление, призванное предупредить пользователей о возможных фейковых отзывах.

Для многих людей Google Карты являются сервисом, который предоставляет актуальную информацию и помогает выбрать ресторан, туристическую фирму или магазин — часто из-за отзывов.







Знают это и не совсем честные операторы ресторанов и магазинов. Они используют фальшивые отзывы, чтобы попытаться улучшить свой рейтинг на картографическом сервисе. Такие фейковые отзывы продаются на многочисленных сомнительных сайтах в интернете.

Правила Google запрещают фейковые отзывы. В случае их обнаружения они будут удалены из сервиса. Конечно, фейковые отзывы не всегда можно распознать как таковые. Google теперь начинает отмечать места, с которых уже удалены фейковые отзывы.







«Недавно с этого сайта были удалены подозрительные фейковые отзывы», — сообщит сервис в случае обнаружения и последующего удаления таких отзывов.

Портал Seroundtable сообщает о соответствующем изменении условий в политике сервиса 25 сентября (www.seroundtable.com). Официального заявления от Google пока нет.

Примечательно, что эксперты недавно выяснили, что вознаграждение за онлайн-обзоры может значительно повысить точность отзывов клиентов на торговых платформах. К такому выводу пришло исследование, проведенное междисциплинарной группой, в которую вошли ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. Внедрение системы вознаграждений за написание обзоров может не только увеличить объем представленных обзоров продуктов, но и повысить их точность. Это принесет пользу как потребителям, так и компаниям. На основании наблюдений исследователи пришли к выводу, что вознаграждение в рейтинговых системах может улучшить общее качество и полезность выдаваемых оценок.

Однако нововведение Google также вызывает вопросы. Может случиться так, что сервису придется удалять не только фейковые положительные отзывы, но и поддельные отрицательные отзывы. Например, компания хочет избавиться от конкурента и инициирует размещение фейковых отрицательных отзывов.



