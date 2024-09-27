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kosmos_news
Phone Arena: iPhone 16 Pro имеет большее время автономной работы по сравнению с другими устройствами
В тесте Phone Arena сравнивались новые модели Samsung, Google Pixel 9 Pro XL и OnePlus 12 с новыми моделями iPhone.

Когда дело доходит до конкретной информации о емкости аккумулятора и производительности, Apple обычно не предоставляет данные о своих iPhone. В большинстве случаев просто указывается, как долго проработают новые модели без зарядки.
Фото: Phone Arena 
Чтобы сравнить энергоэффективность новых моделей iPhone 16 с конкурентами, платформа Phone Arena (www.phonearena.com) провела несколько тестов. Были исследованы следующие устройства с соответствующей емкостью батарей:

  •  iPhone 16 Pro Max: 4685 мАч
  •  iPhone 16 Plus: 4674 мАч
  •  iPhone 15 Pro Max: 4441 мАч
  •  Samsung Galaxy S24 Ultra: 5000 мАч
  •  Samsung Galaxy S24 Plus: 4900 мАч
  •  Google Pixel 9 Pro XL: 5060 мАч
  •  OnePlus 12: 5400 мАч

На первом этапе тестировалась энергоэффективность при просмотре веб-страниц. Все устройства были заряжены до 100% и выполнялись одни и те же действия до тех пор, пока сотовый телефон не выключился.

Первым устройством, у которого разрядился аккумулятор, стал iPhone 16 Plus — через 18 часов 5 минут. Сразу за ним последовали OnePlus 12 и Google Pixel 9 Pro XL. Новый iPhone 16 Pro Max проработал дольше всех — 22 часа 39 минут.

Следующий тест был посвящен энергоэффективности при потоковой передаче видео на YouTube. Здесь OnePlus 12 смог с большим отрывом одержать победу над конкурентами. Текущие модели iPhone 16 отстают, а два телефона Samsung оказались на последнем месте.

Когда дело доходит до 3D-игр, рейтинги снова выглядят совершенно иначе. В этом тесте Samsung Galaxy S24 Ultra с большим отрывом лидирует с результатом 13:53 часов, за ним следует iPhone 16 Pro Max. На последнем месте находится iPhone 15 Pro Max с результатом 9:36 часов.

Таким образом, в целом iPhone 16 Pro Max имеет значительно большее время автономной работы по сравнению с предыдущими устройствами Apple. Обладая выдающимися показателями во всех тестовых запусках, новое устройство Pro Max также может противостоять конкурентам.

Представляя в сентябре новые модели iPhone 16, Apple заявила, что новые устройства полностью адаптированы к функциям искусственного интеллекта Apple Intelligence. Новый чип A18 Pro должен особенно эффективно обрабатывать функции искусственного интеллекта.

Что касается батареи, то официальной информации ни о емкости аккумулятора, ни о максимальной мощности проводной зарядки нет. В любом случае новые модели Pro должны работать на одном заряде аккумулятора дольше, чем предыдущие устройства.

Это означает, что iPhone 16 Pro может воспроизводить локально сохраненное видео в течение 27 часов. У предшественника показатель составлял 23 часа. Во многом за это отвечают более высокая энергоэффективность чипа и большая батарея. Фактически, максимальная емкость батареи увеличилась на 8,25 процента. 

Время автономной работы iPhone 16 Plus во многом зависит от сценария использования. Вполне возможно, что решающую роль играет менее энергоэффективный дизайн экрана для максимальной экономии энергии с частотой 60 Гц.

#смартфоны #технологии #аккумулятор #iphone 16 pro max #энергоэффективность
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